Aps sentralstyre er samlet på Leangkollen i Asker for å diskutere blant annet valgkamp og forberedelser til landsmøtet i april.

TV 2 får bekreftet fra flere kilder at LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen skal lede partiets valgkomité.

Helt fram til 2007 og den såkalte Valla-saken,var det tradisjon i AP for å velge lederen for LO som leder for partiets valgkomité. Tradisjonen ble gjenopptatt i 2017 med Gerd Kristiansen.

Hovedbegrunnelsen for å velge LO-lederen er at han kjenner partiet godt og at dette sender et signal til fagbevegelsen om at Ap er deres parti, får TV 2 opplyst.

Valgkomiteen skal formelt oppnevnes når landsstyret møtes 5. og 6.februar.

Kjønnsbalanse

Tidligere nestleder Trond Giske trakk seg fra vervet som nestleder i januar i fjor etter varsler om upassende oppførsel.

Partiledelsen bestemte den gangen å fortsette med én nestleder; Hadia Tajik. Trond Giske ble ikke erstattet. Ap har i perioder hatt både en og to nestledere. Jonas Gahr Støre har ingen utfordrere som partileder.

Både nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng har tidligere gitt uttrykk for at de ønsker å fortsette i partiledelsen. Hvis valgkomiteen faller ned på å erstatte Giske, tyder alt på at det blir en mannlig kandidat, for å opprettholde kjønnsbalansen i partiledelsen.

Støres ønske vektlegges

Valgkomiteen må finne et kompromiss mellom de som ønsker at Giske skal erstattes, for å få en bredere partiledelse, både kjønnsmessig og geografisk, og de som ønsker at dagens trehodede ledelse skal fortsette som før.

Partileder Støres eget ønske vil tillegges mye vekt. LO-leder Hans Kristian Gabrielsen har ikke besvart TV2s henvendelser om saken.