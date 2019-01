Norge slo Sverige i nordisk nervedrama: – Rett og slett verdensklasse av Jøndal

– Rett og slett ypperste verdensklasse av Jøndal, fastslo TV 2-ekspert Bent Svele etter første omgang av det nordiske nervedramaet.

Dersom Norge hadde vunnet med fem mål eller mer over Sverige, så ville Berges menn styrt sin egen skjebne mot Ungarn på onsdag. Kampen mellom Danmark og Sverige ville dermed blitt helt uvesentlig.

Nå må Norge håpe på at danskene ikke taper for Sverige. Etter at Norge vant med tre mål, så er Norge foran Sverige dersom de bare vinner med ett mål over Danmark.

– Norge gjør jobben sin, og Danmark gjør jobben sin. Det har jeg tro på, sa Magnus Rød til TV 2 Sporten om onsdagens skjebnekamper.

– Det skulle helst vært med ett eller to mål til, men vi er veldig fornøyd med å slå Sverige. Hadde vi vunnet med fem, så hadde vi vært videre om vi slår Ungarn. Men vi er veldig fornøyd med at vi vant, Sverige er et veldig godt lag, sa Christian O'Sullivan til TV 2 om fortsettelsen.

Bjarte Myrhol har tro på semifinaleplass han også. Han slet med en vond fot i kampen.

– Det var et massivt resultat vi leverte. Jeg mener mange leverte på et skyhøyt nivå. Skaden plager meg mer enn litt. Det gjør vondt å løpe, så jeg håper å få styr på den før Ungarn-kampen. Jeg skulle gjerne vært den blemmen under foten foruten, sa Myrhol.

– Jeg håper at den energien vi får av dette gjør at vi slår Ungarn, mente han.

Sander Sagosen var stolt etter kampen.

– Vi ville mer enn Sverige, men jeg var tung i dag. Jeg og Christian snakket om at jeg måtte ta en pause hvis jeg ble sliten. Jeg er stolt og vi må ta med oss dette. Vi skulle tatt med fem mål, men nå må vi bare gjøre jobben vår og fokusere på oss selv, sa han.

Tett og jevnt

Sander Sagosen sendte Norge i rett i ledelsen med to kjappe scoringer i åpningsminuttene, før Christian O'Sullivan økte til 3-1-ledelse etter tre minutter.

Men Sverige kjempet seg tilbake. Seks minutter senere var stillingen 4-4.

Magnus Jøndal sendte Norge opp i 6-4-ledelse etter 12 minutter. Minuttet senere stod det 7-6 til Norge etter at O'Sullivan noterte seg for sin andre fulltreffer for dagen.

Etter 16 minutter slo Sverige igjen tilbake og utlignet til 8-8, og like etter hadde de snudd kampen til 9-8-ledelse da Hampus Wanne satte ballen i åpent mål.

– Verdensklasse av Jøndal

20 minutter ut i kampen ledet Sverige 11-9. Norge viste sin styrke da Magnus Jøndal med sin fjerde fulltreffer hittil i kampen utlignet til 11-11 like etter, og Bjarte Myrhol satte inn 12-12 og Magnus Jøndal 13-13 fem minutter før pause.

Samme Jøndal sendte Norge tilbake i ledelsen med sin sjette scoring i 26. minutt. Tre minutter før pause sendte Sagosen Norge opp i tomålsledelse 16-14.

Toppscorer Magnus Jøndal sendte Norge opp i 17-14 med sitt sjuende før hvilen, og det ble også pauseresultatet.

– Verdensklasse av Jøndal, mente TV 2-ekspert Bent Svele etter første omgang av det nordiske nervedramaet.

– Forsvarspillet til Norge var også periodevis bra. Vi traff ikke helt på målvaktspillet, men vi spilte tålmodig og stresset ikke og scoret 17 mål. Dessuten kom Norge i stor fart på kontringer. Det var en meget solid førsteomgang av Norge, oppsummerte han.

Jøndal fortsatte der han slapp

Jøndal fortsatte der han slapp etter pause, og sendte Norge opp i 18-14 fra sjumeteren rett etter pause.

Så scoret Sander Sagosen to kjappe og sendte Norge opp i ledelse med fem mål til 20-15. Dermed hadde Sagosen scoret fem mål. Snaue åtte minutter ut i omgangen satte Kristian Bjørnsen inn 23-17-ledelse for Norge.

I det 43. minutt fikk plutselig Torbjørn Bergerud et rart gult kort da han varmet opp på benken – trolig på grunn av språkbruk. Det påvirket ikke Norge mer enn at de gikk opp i 25-20-ledelse like etter.

Med ti minutter igjen av kampen var Norge foran med fire mål, 26-21. Da kampuret viste 51.33 sendte Jøndal Norge opp i 27-22-ledelse med sitt tiende mål for dagen.

Men så våknet Sverige og scoret to kjappe. Omtrent samtidig fikk Magnus Gullerud sin tredje tominutter og dermed matchordre.

Sverige våknet i sluttminuttene og reduserte til 27-29.

Magnus Jøndal scoret sitt ellevte da han satte inn 30-27 minuttet før slutt. Det ble også sluttresultatet.

Disse startet for Norge: Bergerud - Bjønsen, Reinkind, Gullerud, O'Sullivan, Sagosen, Jøndal.