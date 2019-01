Overgriper oppførte seg så dårlig at fengselet ikke ville ha ham

– Ønsket at noen skulle dø

Her ble han blant annet spurt om han hadde tenkt på at andre beboere kunne ha dødd av brannen. Da svarte tiltalte at det så han på som en fordel, fordi han da ville ha større sjanse til å bli overført til fengsel.

Retten er tydelig på at mannen er til fare for omgivelsene. De sakkyndige mener at mannen er nødt til å være i det opplegget han er i nå, for at han ikke skal foreta nye alvorlige handlinger mot barn, kvinner og tilfeldige personer i hans umiddelbare omgivelser.

– Dersom han blir løslatt, uten kontroll, fremstår han som en umiddelbar og ekstremt høy fare for å begå nye, alvorlige og straffbare handlinger, står det å lese i dommen.

Statsadvokat Kristin Røhne ba om fortsatt forvaring, og at han blir værende på en døgnbemannet institusjon.

Sjelden straff

– Denne mannen kan ikke sitte i fengsel, det er ikke mulig verken for han selv eller for de ansatte. Både jeg, forsvareren og retten er enige i at han fortsatt bør prøveløslates og bli værende på en døgnbemannet institusjon. Men at det fremover blir strammet enda mer inn på vilkårene, etter at han klarte å snike en lighter inn på rommet og tenne på, sier Røhne.

Hun sier at det er ytterst få i Norge som er under slike tiltak som denne mannen.

De sakkyndige er klar på at mannen ikke kan sitte i fengsel, og heller ikke plasseres i psykiatrisk institusjon – fordi han er vurdert som tilregnelig og ikke er psykisk syk.

I dommen står det at den tiltalte er i høyrisikogruppen for nye alvorlige straffbare handlinger.

– Det er ikke noe ved personligheten hans som tilsier at det kommer til å bli noen bedring i tilstanden hans, sier Røhne. Ifølge de sakkyndige har i stedet tilstanden hans blitt forsterket.

Tingretten dømte mannen til forvaring på døgnbemannet institusjon i fem nye år. I dommen ilegges han fortsatt svært strenge vilkår.

34-åringen har godtatt dommen, men hans forsvarer, advokat Petter Nistad Simonsen, ønsker ikke å kommentere dommen overfor TV 2.