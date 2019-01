– Det er sånne ting som kan utradere tiltroen til demokratiet

Både opposisjonen og fagmiljøene reagerer kraftig på at Kristelig Folkeparti har fått vetorett mot endringer i bioteknologiloven. Det innebærer at partiet kan sette foten ned for endringer de er uenige i.

Én av de som reagerer er Susanne Kaluza, redaktør, forfatter og daglig leder i SHE.

– Dette er spørsmål som går direkte inn i livene til mennesker, sier hun.

Dette er ikke første gang i år at tematikken har skapt debatt.

– Farsen blir komplett når vi har en statsminister som står på TV under nyttårstalen og ber kvinner føde flere barn, og så gjør det vanskeligere for folk å lage disse barna. Det henger bare ikke på greip og det viser hvordan dette har blitt brukt som en kasteball. Det er uverdig, sier Kaluza.​

Hun understreker også at dette ikke bare er en «kvinnesak».

– For par der det er kvinnen som sliter med å lage barn, er det mannen som hadde fått mulighet til å bli pappa hvis eggdonasjon hadde blitt tillatt. Det får han ikke når KrF kan blokkere for det, sier hun.

– Gammeldags holdning

I tillegg til at eggdonasjon ikke blir lov, går vetoretten også ut over assistert befruktning for enslige, til tross for at det er flertall for det blant partiene på Stortinget.

– Det kommer fra en gammeldags holdning om at alenemødre ikke var bra nok, og det er ikke noe folk flest mener lenger. Det er heller ikke noe Stortinget mener. Allikevel skal KrF få lov til å dra oss tilbake til gamledager i dette spørsmålet, sier Kaluza.

Gravide kvinner vil heller ikke få lov til å gjennomføre en tidlig ultralyd.

– Det er jo et utrolig viktig diagnostisk verktøy for å sikre helsen til mor og barn, sier hun.

– Alt dette kan vi nå bare blåse i fordi et mikroparti som ikke har flertall i befolkningen skal få lov til å blokkere for alle disse tingene.

Hun understreker igjen at alle partiene har vært relativt enige om slike lovendringer tidligere.

– De som har stemt på for eksempel Venstre eller Høyre, gjør det fordi de har vært så tydelige på at de ønsker dette fremskrittet. Men så får de det ikke allikevel og det er sånne ting som kan være med på å utradere tiltroen til demokratiet, sier hun.

– Lagt i en skuff

I sommer ble flere endringer i bioteknologiloven vedtatt i Stortinget.

– Det var forslaget om eggdonasjon og assistert befruktning for single. Men loven har ikke trådt i kraft ennå og blir dermed lagt i en skuff i to år uten at noen rører den, sier klinikksjef ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital, Kjell Blix Salvesen, til TV 2.