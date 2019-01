Halvparten i Norges tropp har knapt spilt landskamper: – Det er en utfordring

Ingrid Hjelmseth påpeker at det urutinerte laget ikke nødvendigvis bare er en norsk utfordring.

– Jeg tror ikke vi er så mye yngre enn andre landslag. I fotballverden, både i Norge og utlandet, er det veldig mange unge spillere som er toneangivende. Selv om du er ung og litt urutinert, kan du være veldig god, påpeker veteranen.

– En norsk utfordring

I landslagstroppen er det bare fire spillere som er født tidligere enn i 1990.

– Jeg tror tallene sier noe om utviklingen generelt i norsk kvinnefotball. Det er for ungt, det er for mange som slutter for tidlig. Det er for få som tar steget opp og satser skikkelig på fotball, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

LEGENDE: Solveig Gulbrandsen ble en legende på det norske kvinnelandslaget. Nå følger hun fotballjentene som TV 2-ekspert Foto: Øijord, Thomas Winje

Hun er ikke i tvil om at snittalderen i Toppserien er for lav, og at dette er en generell utfordring.

– Og det forplanter seg videre til landslaget. Blir det ungt i Toppserien, så blir det ungt på landslaget. Det er en utfordring som norsk fotball må forsøke å gjøre noe med, sier Gulbrandsen.