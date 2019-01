Overgangen har vært kjent en stund, men først mandag ble den endelig bekreftet.

Sotrastrilen Skålevik var toppscorer for Brann i fjor med ni mål. Spissen er kjent for å være hardtarbeidende og en målsnik, men har slitt med å få tillit fast som spydspiss for Brann.

Nå blir han satset på som én av to i spissduoen til Sarpsborg 08.

– Dette er en spiller vi setter høyt. Vi har fulgt Steffen Lie Skålevik i flere år. Han er en spiss som jobber utrettelig, har god ork og nese for mål. Et vaskeekte arbeidsjern vi gleder oss voldsomt til å se i blått og hvitt, sier sportssjef Thomas Berntsen i en pressemelding.

Bergens Tidende skrev i helgen at overgangssummen for spissen skal ligge på rundt 3,5 millioner kroner.

Lars-Jørgen Salvesen er tenkt å bli Skåleviks makker på topp for sarpingene.

– Skålevik-overgangen forstår jeg godt. Skålevik er Brann-mann og skulle sikkert gjerne slått gjennom der, men det klarer han aldri. Han klarer ikke å komme inn og levere det Brann-fansen forventer. Bamba er hentet inn som førstevalg, og Skålevik ser at han må til en annen klubb for å få spilletid, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Sarpsborg har hatt flere avganger i offensive posisjoner, så Skålevik kommer til å få betydelig mer spilletid der. Han kommer til å passe inn i måten Sarpsborg spiller angrepsfotball på med høyintensitetspress, sier Mathisen.

Lars-Jørgen Salvesen kommer fra Ull/Kisa etter å ha takket nei til en retur til Start, som han forlot i fjor sommer.

– Han er et mer usikkert kort, men Lars-Jørgen er en fantastisk avslutter som få andre i Eliteserien kan matche. Klarer de å skape sjanser for ham, er det en smart signering. Salvesen har sine mangler også, men han har spisskompetansen i venstrefoten som de kommer til å nyte godt av. Det er en klok signering av Thomas Berntsen, mener Mathisen.

​