Atlético Madrid bekrefter låneavtalen på sine nettsider. Den strekker seg ut 2019/20-sesongen.

– Fortid er fortid. Den kan ikke endres. Jeg er stolt av den. Jeg ser frem til at alt går i orden, slik at jeg kan trene med mine nye lagkamerater. Jeg begynte karrieren min i Atletico. De som kjenner meg, vet hva det betyr for meg, sa Morata til reportere i Spania søndag etter at han fikk godkjent legesjekken, ifølge BBC.

Moratas overgang til Atlético Madrid skjer like etter at Chelsea sikret seg Gonzalo Higuain på lån fra AC Milan ut sesongen.

Morata har slitt med å få spilletid på Stamford Bridge denne sesongen. Manager Maurizio Sarri har foretrukket å bruke Eden Hazard i en «falsk nier-rolle» på topp. Også Olivier Giroud har til tider vært foran Morata i køen i Chelsea.

Hans nye klubb ligger på andreplass i La Liga, fem poeng bak Barcelona. Som Sarri, har Atlético Madrid-manager Diego Simeone slitt med å få angrepsspillerne til å score.

Antoine Griezmann er storklubbens toppscorer med ti mål i serien. Bak ham har ingen scoret mer enn to. Blant dem som har slitt, er tidligere Chelsea-stjerne Diego Costa. Spansk-brasilianeren har bare funnet nettmaskene én gang i ligasammenheng.

Morata kom til Chelsea fra Real Madrid for 600 millioner kroner i juli 2017. Han skrev da under på en femårskontrakt med London-klubben.

Spanjolen fikk en pangstart på Chelsea-karrieren da han scoret sju mål på sine åtte første kamper for klubben.

Men den siste sesongene har han slitt. Morata har scoret ni mål i alle turneringer for London-klubben. Den hittil siste kampen i blått ble 2-0-seieren i FA-cupen over Nottingham Forest 5. januar, hvor den utskjelte spissen scoret begge.