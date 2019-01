Helland i SMS til Ingebrigtsen: – Vi skal få veltet det jævla styret

HELLAND: «Dokker har klart å skap et sånt jævla samhold i spillergruppa at vi i gruppa ska få velta det derre jævla styret og få gjeninnsatt dokk. Det e samhandling og lederskap det.»

– Trist å være vitne til en slik offentlig skittentøyvask

​TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det ikke er overraskende at Helland tok trenerduoen i forsvar.

– SMS-ene fra Helland er kraftig kost når de blir lest opp i retten, men vi må ikke glemme på hvilket tidspunkt disse meldingene faktisk ble sendt. På dette tidspunkt var Helland og store deler av spillergruppa sterkt uenig med styret i klubben, og da er det helt naturlig å sende en støttende melding til de to du har jobbet tett med og hatt suksess med i flere år.

– At spillerne støttet Ingebrigtsen og Hoftun visste vi, og det var jo også derfor spillerne skrev det brevet som de skrev i sommer. Helland skrev ikke disse meldingene til hele Norge, men dette var hans måte å vise støtte på til to trenere han har og hadde en veldig sterk relasjon til, fortsetter Mathisen.

TV 2-eksperten synes den offentlige skittentøysvasken er trist.

– Denne saken blir veldig interessant å følge de neste dagene, og jeg sliter veldig med å se hvordan Rosenborg skal komme godt ut av dette. Uavhengig av sakens utfall vil dette være en sak Rosenborg som klubb ikke kommer veldig godt fra, og det er på mange måter trist å være vitne til en slik offentlig skittentøyvask.

Han tror ikke Helland får trøbbel på grunn av meldingene.

– Disse SMSene har jo vært kjent for styret i RBK en stund, så jeg vil tro at dette er en sak som ikke vil skape problemer for Helland sin RBK-fremtid. Alle i og rundt den RBK-garderoben hadde mye følelser da dette skjedde i sommer, og dette er nok allerede noe både Helland, Koteng og styret har lagt bak seg.

Sendte brev til feil adresse

​20. juli 2018 fikk daværende assistenttrener Erik Hoftun en bekreftelse på oppsigelsen fra Rosenborg-styret.

Hoftun og Ingebrigtsen svarte med et søksmål den 2. august 2018.

14. august sendte Rosenborg et subsidiært oppsigelsesbrev til Erik Hoftun. Først over to uker seinere mottok Hoftun brevet.

Grunnen? Rosenborg hadde ikke klart å skrive riktig adresse til sin mangeårige spiller, kaptein, sportslige leder og assistenttrener korrekt.

I stedet ble brevet sendt til motsatt side av byen.

– Hoftun fikk først brevet med den subsidiære oppsigelsen i hånden 29. august, sier advokat Ekker.

I oppsigelsesbrevet som Rosenborg skrev 13. august, heter det følgende:

«Når det gjelder Erik Hoftun anføres det prinsipalt at han, som en del av trenerteamet, skal vurderes på linje med Kåre Ingebrigtsen. For det første er det i hans avtale en direkte linje til hovedtrener når en avslutter hovedtreners arbeidsforhold. Dernest har Erik Hoftun selv gitt uttrykk for at det er naturlig at han skal behandles som hovedtrener. Dette da han ble meddelt at Kåre Ingebrigtsens arbeidsavtale var terminert. Foranledningen til tross, er det en formell og reell forskjell på trenerne som kan føre til at etterlønnsklausulen vil bli ansett som ugyldig for Hoftuns vedkommende. For ordens skyld vil han derfor bli meddelt en subsidiær oppsigelse i løpet av de nærmeste dagene.»

Dager ble til uker før Hoftun mottok brevet.

«Rosenborg vil i en rettslig tvist prinsipalt anføre at de aktuelle klausulene er rettsgyldig avtalt og at trenerne ikke har krav på etterlønn utover det allerede utbetalte. For Hoftuns vedkommende, som vil bli meddelt en oppsigelse, vil det subsidiært bli anført at oppsigelsen er saklig. Det vil bli bestridt at det er grunnlag for erstatning», heter det videre.