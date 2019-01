Under et tilsyn av Arbeidstilsynet i november 2015, ble det gjort et funn som skulle få ballen til å rulle. Nå, over tre år senere, er saken for retten.

Helt frem til juni vil et stort antall tiltalte, forsvarere, etterforskere, vitner og påtalejurister, møte i Bergen tingrett i forbindelse med saken som blir omtalt som en av norgeshistoriens mest omfattende dopingsaker.

Syv menn tiltalt

Da rettssaken startet mandag, erkjente to av de politet mener er sakens hovedmenn delvis straffskyld.

Politiet mener de tiltalte har stått for omfattende produksjon og salg av ulovlige dopingmidler i en årrekke. Det skal ifølge tiltalen være snakk om blant annet testosteron, drostanolon, boldenon, og veksthormoner.

De to hovedmennene skal ifølge tiltalen alene ha innført 102 kilo med virkestoff i løpet av seks år.

Det er til sammen syv menn i alderen 26 til 35 år som er tiltalt i saken.

Krypterte e-poster

I retten mandag brukte statsadvokat Trond Høvik mye tid på å gjennomgå krypterte e-poster som politiet mener er sendt mellom de noen av de tiltalte. Som TV 2 har fortalt tidligere, ble diskusjonsforum på nett brukt som rekrutteringsarena for nye selgere. Mye av dialogen i nettverket har gått gjennom digitale kanaler.

Saken er svært omfattende. Stort sett hele neste uke er satt av til at en de politiet mener er hovedemennene i saken skal forklare seg.

Rettssaken er berammet frem til 7. juni.