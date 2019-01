Det magiske tallet er fem

Norge mot Sverige i en avgjørende kamp i hovedrunden i et mesterskap. Lyder det kjent?

For ett år siden var det alt annet enn nordisk forbrødring da «Söta bror» var motstander i Zagreb.

Den gangen var det siste og avgjørende kamp i hovedrunden, og forutsetningene var enkle; Norge måtte vinne med fem mål for å gå til semifinale.

Christian Berges utvalgte førte hele kampen, men klarte aldri å komme de nødvendige fem målene foran. Selv om det var nært mot slutten.

Nå er premissene litt annerledes. Norge må vinne, men ikke med et visst antall mål. For det kommer en kamp på onsdag som vil avgjøre den videre skjebnen.

Likevel så er 5 det magiske tallet også denne gangen. For vinner Norge med fem mål over Sverige, så styrer man sin egen skjebne mot Ungarn på onsdag. Da blir kampen mellom Danmark og Sverige helt uvesentlig.

Da vil Norge stå med to poeng og ett plussmål innbyrdes mot Danmark og Sverige, dersom Sverige slår danskene. Da kan ikke begge lag havne foran Norge. For dersom Sverige skal komme foran Norge på den innbyrdes tabellen, så må de slå Danmark med seks mål, og da er Norge foran Danmark. Da er Norge i semifinale med seier over Ungarn i siste kamp.

Det kan også holde å vinne med fire mål, men da vil svensk firemålsseier over Danmark bety at alle tre lagene ender likt innbyrdes, og antall scorede mål i innbyrdes kamper blir avgjørende.

Vinner Norge med ett, to eller tre mål, så får Norge håpe at danskene ikke taper for Sverige.

Med norsk ettmålsseier er Norge avhengige av at Sverige vinner med åtte mål. Vinner Norge med to mål, så må Sverige vinne med sju. Og med seks om Norge vinner med tre. (Det kan også gå med ett mål mindre for Sverige i alle tilfeller, men da blir det igjen antall scorede mål som avgjør).

Vinner Norge med tre mål, så er man foran Sverige dersom de bare vinner med ett mål over Danmark.

Det er aldri noe godt utgangspunkt om Danmark vet at de er i semifinale om de ikke taper med åtte mål.

Fordelen er at semifinalene spilles i Hamburg. Sånn det ser ut nå så vinner Frankrike den andre gruppen. Det betyr at Tyskland fort blir nummer to. Og er det en ting Danmark ikke ønsker, så er det å møte Tyskland i Hamburg. Dermed vil de ha noe mer å spille for enn å begrense et tap for Sverige.

Før EM holdt jeg Sverige som en av mine største favoritter til VM-gullet. De har en sterkere tropp enn de hadde da de tok EM-sølv i fjor. Inn er Kim Ekdahl du Rietz, Kim Andersson og Andreas Nilsson kommet. Alle tre spillere i verdensklasse på sitt beste.