Utenriksdepartementet har bedt Polen om å kalle hjem konsul Slawomir Kowalski, som er stasjonert ved den polske ambassaden i Oslo.

I en e-post til TV 2 bekrefter UD utvisningen. Bakgrunnen er i følge UD at «hans opptreden i en rekke konsulære saker, blant annet i sin oppførsel mot offentlige tjenestemenn, ikke er forenlig med hans rolle som diplomat».

De skriver også at saken ikke påvirker det gode forholdet mellom Polen og Norge. UD vil ikke gå nærmere inn på i årsakene til at konsulen er uønsket her i landet. Men TV 2 kjenner til at Kowalski skal ha vært i klammeri med norsk barnevern flere ganger.

Politiet tilkalt

I august i fjor ble den polske diplomaten bedt om å bistå en polsk familie i Akershus som var i ferd med å miste omsorgen for sine fire barn. Men Kowalski ble fysisk hindret av barnevernet da han forsøkte å komme seg inn på møtet på barnevernkontoret, forteller advokat Artur Kubik, som kjenner både familien og Kowalski. Han forteller at familien ringte Kowalski som kom sammen med en psykolog og ville delta på møtet.

– Dette har han i følge Wien-konvensjonen rett til. Barnevernkontoret i Akershus-kommunen hindret han i å komme inn på møtet, forteller advokat Kubik.

Barnevernet ringte også politiet som kom og fjernet konsulen fra lokalene. Dette skal ikke være den eneste gangen konsul Kowalski har vært i klammeri med barnevernet og norsk politi. I følge nettsidene til Kristen Koalisjon Norge skal det også ha vært en episode i desember der Kowalski ble bortvist fra hjemmet til en polsk familie av politiet i forbindelse med en omsorgs-overtakelse, også denne i en Akershus-kommune.

Slamovir Kowalski vil ikke kommentere utvisningen overfor TV 2. Heller ikke den polske ambassadøren vil si noe om denne saken nå.

Årets Konsul

I følge advokat Kubik har konsulen hjulpet over 150 familier i Norge som har hatt problemer med barnevernet. Han har vært konsul i Norge i fem år og i 2016 ble han kåret til "Årets Konsul" av det polske utenriksdepartementet.

Advokat Kubik sier til TV 2 at han ikke kan forstå denne utvisningen:

– Påstander om at han har vært aggressiv er bare tull. Han har tvert i mot fulgt reglene og har hjulpet mange polske familier, forteller Kubik.

Konsul Slawomir Kowalski har fått tre uker på seg til å reise fra Norge.