Det finnes mellom 700.000 og én million katter i norske husholdninger, og mange av kjæledyrene tilbringer mye av tiden utendørs.

Dette kan føre til både sykdommer og skader, som kan være vanskelig å oppdage.

Nå slår Hilde Røssland, veterinær ved AniCura Dyresykehuset i Bergen, alarm om den dødelige lungeormen som øker i omfang hos katter. Hun mener parasitten er i fremmarsj i mange land.

– Jeg finner lungeorm hele tiden, men det er en diagnose få leter etter. Resultatet er at katter dør fordi katteeiere ikke forstår hva som feiler dem, sier Røssland.

Dødelig sykdom

Nå ønsker hun å spre kunnskapen om lungeorm, og håper flere vil sjekke katten sin for den dødelige ormen.

– Det er lite kunnskap om lungeormen, også blant veterinærer, og derfor er det mange katter som ikke får behandling, sier veterinæren.

Den lille parasitten er under én centimeter lang, og lever i kattens luftveier. Kattens lungeorm har den siste tiden fått mer oppmerksomhet i Danmark og Sverige, og i Norge påvises den nå for det meste på Vestlandet.

Det er uvisst hvor mange katter i Norge som er smittet med ormen, men den er dødelig om den ikke behandles. Røssland har selv tre katter som alle hadde sykdommen da hun fikk dem.

– Det er nok flere katter som er smittet enn folk vet. Flere katter må testes for dette, og få riktig behandling.

ORM: Denne illustrasjonen viser hvordan ormen rammer katten. Foto: Riks Vestlandet

Sneglene har skylda

Snegler og snegleslim er den største smittekilden for kattens lungeorm. Selv om snegler ikke er hovedingrediensen i kattens ernæring, holder det at katten slikker på gress som har vært i berøring med snegler.

– De kan også smittes gjennom byttedyr som har spist snegler, eller via andre katter som har spredd larvene i miljøet, sier Røssland.

Selve lungeormen smitter ikke direkte mellom katter, eller fra katter til hunder eller mennesker. Dyrene blir smittet mens sneglen er aktiv, men symptomene kommer ikke før sent på vinteren, når lungevevet gradvis har blitt mer skadet.

Må oppdages av eier

Symptomene kan derimot være vanskelig å oppdage, og det er ofte de yngste kattene som blir hardest rammet om de får parasitten.

Symptomene inkluderer at katten blir mer tungpustet, kortpustet eller slapp. Lungebetennelse kan også være en sekundær effekt av parasitten, men i motsetning til vanlig lungebetennelse kan det ikke behandles med antibiotika.

– Det er ikke så lett å merke symptomene. Når katten kommer inn er den jo ikke så aktiv, og det kan derfor ta litt tid før man merker om noe er galt, sier Røssland og legger til:

– Man kan derimot merke at katten hoster i tillegg til rennende øyne og nese. Den informasjonen er et viktig ledd for dyrlegene, sier Røssland.