Justyna Kowalczyk er blitt landslagstrener i langrenn. Hun har seks unge jenter på sitt lag og har trent denne gjengen, sammen med sin egen trener, Aleksander Wierietielny, siden mai i fjor.

Og kan allerede nå vise til gode resultater.

– Sølv på sprinten i junior-vm og tre av de andre løperne på laget ditt blant de 25 beste, snakker vi her om Justyna-effekten?

– Hehe, kanskje det, disse jentene her var jo bare omkring ti år da jeg var på toppen i min karriere. Kanskje har jeg inspirert dem litt. Jeg håper jo at de prøver å være litt slik jeg var, sier Justyna Kowalczyk.

– Det som skjedde på sprinten her med fire løpere blant de 25 beste er selvsagt ingenting for dere nordmenn, men det er det beste resultatet noensinne for Polen.

Vil dele av kunnskapen

Laget til Kowalczyk er i regi av Det polske skiforbundet, men det er Justyna som er sjefen.

– Jeg er kun med og gir noen råd når det trengs, forklarer Kowalczyks trener gjennom det meste av hennes karriere, Aleksander Wierietielny.

– Hvorfor har du begynt med dette, Justyna?

– Tjaa, før OL i Sør-Korea begynte jeg å tenke på dette prosjektet, jeg har lyst til å dele min kunnskap og erfaring med andre. Og det er en sann glede å være sammen med denne gjengen, det går fremover, sakte men sikkert. Men, dette er ikke som å jobbe som trener i Norge, der vet de fleste hva som kreves for å nå toppen. Hos oss er det lite kunnskap om alt fra kosthold og alt det andre som tilhører det å være toppidrettsutøver, forklarer Kowalczyk.

Til VM

Så var det det kanskje mer overraskende: Kowalczyk skal gå i VM i Seefeld:

– Ryktene om at jeg har lagt opp er sterkt overdrevet, sier Kowalczyk og ler hjertelig.

– Fakta er at jeg fortsatt trener for fullt og stiller på stafettlaget til Polen i Seefeld!

– Jøss, det var litt overraskende?

– Jeg tror at disse unge jentene, som jeg trener, trenger å se en som er god, da får de på nært hold se hvor nivået ligger.

– VM i år, det er ikke lenge til OL?

– Er jeg god nok for stafettlaget til Polen i Kina, så stiller jeg.

– Og du tar jo ut laget så da er det jo greit?

– Det er bonusen med å være trener, ha ha ha, avslutter Justyna Kowalczyk.