Testvinner. Terningkast 5. Totalpris: 2247 kr.

BH (Iconic sport): Behaglig stoff som transporter svette. Godt hold.

T-skjorte (Textured loose tee): Lett stoff som transporterer svette. Negativt at den er litt kort og vid. Dette gjør at den tekker seg noe opp når man danser og hopper.

Tights (Sculpture tights high wast): Dette er tightsen som gjør det best i testen. Den har et tynt og behaglig stoff. Den holder inne der den skal og er like fin etter vask.