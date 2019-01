Over natten gikk Sondre (21) fra å bli mobbet til autografskriver

Den norske kunstløperen Sondre Oddvoll Bøe er sammen med Camilla Gjersem ett av to norske håp i EM i Minsk denne uken.

– Målet er først og fremst å komme til finalen for å klare VM-kravet. Det er de to målene, sier Bøe, som allerede er kvalifisert til kortprogram-VM senere denne vinteren.

Å slå seg opp i en idrett som er liten i Norge, har ikke bare vært enkelt for Bøe, som fikk oppleve mye mobbing tidlig på barneskolen.

–​ Jeg drev med noe ingen andre av guttene drev med. Alle guttene spilte fotball, bortsett fra meg. Kunstløp var veldig uvanlig, og det var ikke alltid så hyggelig, forteller han i «God morgen Norge» dagen før avreise.

– Jeg sa ifra til mamma og pappa, og lærerne mine var veldig flinke til å hjelpe. Heldigvis hadde jeg også venner som skjønte hva som skjedde, sier Bøe, som skulle få sitt store vendepunkt mot slutten av barneskolen.

TV-opptreden ble vendepunktet

Da «Isdans» ble sendt på TV 2 i 2007, fikk Bøe vise seg frem på isen i en av episodene. Det ble vendepunktet for en ung Sondre Oddvoll Bøe.

– Jeg kom tilbake og visste ikke at de hadde fått det med seg, men jeg måtte skrive autografer. Jeg sto og skrev autografer, og så kom jeg til mobberne, men da sa jeg: «Nei, du får ikke», og så til neste i køen. Det endret hvordan det var, sier Bøe, og kaller det «karma».

– ​Jeg tror folk skjønte at jeg også var god i det jeg drev med, selv om det var noe helt annet, så det var lettere for meg, fortsetter Bøe.

Bøe forteller at både moren og storesøsteren drev med kunstløp, men å skulle starte med idretten var ikke like enkelt for ham.

– Jeg vokste opp i en barnevogn i hallen. I veldig tidlig alder begynte jeg med kunstløp. Mamma og pappa skjønte at det var en vanskeligere vei å gå enn hockey eller lengdeløp, som flere gutter driver med. Jeg var på hockeybanen i en halvtime, før jeg gikk av og nektet, for det var så kjedelig. Jeg prøvde lengdeløp også, men jeg synes det var forferdelig. Mamma og pappa skjønte fort at de hadde tapt, forteller han smilende.

Lengtet hjem fra Tyskland

Kunstløperen ble etter hvert så god at flyttet til Tyskland.

– Jeg gjorde det fordi miljøet i Norge ikke er stort, spesielt ikke for gutter. Jeg hadde trent alle somrene i Tyskland siden jeg var åtte år, så jeg kjente miljøet og trenerne. Jeg tenkte å prøve det å være i et bedre kunstløpmiljø i tre og et halvt år, før jeg flyttet tilbake igjen, sier Sondre Oddvoll Bøe.