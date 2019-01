Mandag ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To av ukene holdes han fullstendig isolert.

Han er siktet for drapsforsøk etter å ha skutt en annen mann, også han i 20-årene, i beinet utenfor Eventhallen på Bryn i Oslo natt til søndag.

Ifølge TV 2s opplysninger var bakgrunnen, slik politiet ser det, et internt oppgjør mellom ulike fraksjoner i Holmlia-gjengen Young Bloods.

Politiets hovedteori skal være at 21-åringen egentlig forsøkte å skyte et annet gjengmedlem da han bommet og traff en kamerat i beinet. Fornærmede nekter å forklare seg for politiet, ifølge TV 2s opplysninger.

Nylig dømt

Den siktede mannen er blant Young Bloods-medlemmene som politiet er aller mest bekymret for. Etter noen år med en mer perifer rolle i den kriminelle gjengen, har han de seneste årene blitt en sentral figur.

Senest i november ble han dømt til 13 måneders fengsel for en grov voldsepisode, samt kjøp, salg og bruk av narkotika og oppbevaring av en slåsshanske. Bare en uke senere ble han i lagmannsretten dømt til tre år og ni måneders fengsel i en mye omtalt kidnappingssak på Holmlia i 2015.

Mannens forsvarer, advokat Bjørn Arild Langenes, har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag. Til VG sier han at mannen nekter straffskyld.

PÅ STEDET: Politiet fikk melding om skytingen klokken 1.26 og rykket bevæpnet ut. Foto: Tipser

Avisen skriver at fornærmede ble påtruffet hos legevakten med lettere skader, mens 21-åringen ble pågrepet på en bensinstasjon i nærheten, der han var sammen med fire jevnaldrende venner.

TV 2 har heller ikke klart å komme i kontakt med politiadvokat Anne Marie Hustad, som dermed ikke har kunnet svare på hvorfor 21-åringen har vært på frifot frem til nå.

Beklaget på Instagram

Politiet bevæpnet seg og rykket ut etter at de fikk melding om skytingen klokken 1.26 natt til søndag. Da politiet kom frem, hadde den mistenkte mannen forlatt stedet. En ordensvakt hadde kontroll på en pistol.

Skytingen fant sted utenfor Eventhallen, der den britiske rapperen Geko holdt konsert. På Instagram beklaget rapperen til fansen.

«Det ble skutt under showet mitt. Beklager til alle som kom for å se meg, og jeg håper alle som ble truffet, er ok. Elsker dere alle»​, skrev Geko.

Det skal ha vært omtrent 1000 mennesker på konserten, og politiet har derfor snakket med flere vitner til skytingen.