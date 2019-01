Russland simulerte angrep mot Norge: – Svekker tilliten og skaper usikkerhet

Under årstalen i Oslo Militære Samfund mandag kveld sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at den sikkerhetspolitiske situasjonen vurderes som mer alvorlig enn tidligere.

I nord bruker Russland militærmakt til å fremme russiske interesser, og den militære opprustningen stiller økte krav til norsk militær tilstedeværelse og reaksjonstid, sa forsvarssjefen.

– Overraskende øvelser demonstrerer evnen til hurtig iverksetting av militære operasjoner. Testing og utplassering av nye våpensystemer fortsetter. Moderne missilsystemer utplassert på land, på sjøen og på fly dekker hele Norge og Barentshavet, sa Bruun-Hanssen.

Forsvarssjefen setter øvingsvirksomheten i sammenheng med Russlands såkalte bastionforsvar, der Nordflåten i en konflikt vil beskytte landets strategiske atomubåter på Kola. Russland definerer nordområdene som et bastionforsvar, og Russland har dreid mot et mer trusselorientert perspektiv.

– Bastionkonseptet øves til stadighet. Den militære evnen er kontinuerlig tilstede og varslingstiden er redusert til et minimum, sa Bruun-Hanssen.

– Kan svekke stabiliteten

Forsvarssjefen mener at Russlands blokade av Kertsj-stredet og arrestasjon av ukrainske marinefartøy i november 2018 bør være bekymringsfull sett med norske øyne, og viser til at det blir færre marinefartøy ettersom korvettene i Skjold-klassen ifølge regjeringens langtidsplan skal utfases i 2025.

– Vårt økte maritime nærvær i nordområdene etter 2014 er verdsatt av nære allierte. Etter hendelsene i Kertsj-stredet er et slikt nærvær blitt enda viktigere. Med den planlagte reduksjonen i marinefartøyer etter 2025 vil dette imidlertid bli en umulig oppgave for Marinen. Vakuumet vi etterlater vil uten tvil bli fylt av andre, og kan således svekke den stabiliteten vi søker å opprettholde. For å opprettholde et tilstrekkelig norsk maritimt nærvær i nord-områdene må derfor størrelsen på Marinen økes, sa Bruun-Hanssen.

Han trakk frem Ukraina som et eksempel på at Russland også mestrer langvarige operasjoner, som binder store styrker i det ukrainske forsvaret og utfordrer deres utholdenhet.

– For å holde stand mot opprøret er den ukrainske hær firedoblet i størrelse siden 2014, påpekte forsvarssjefen under årstalen i Oslo Militære Samfund.

«Angrep» på Norge

Forsvarssjefen fremholdt at det ikke bare er Baltikum og Østersjøen som har merket Russlands misnøye med NATOs nærvær, og tok opp at Russland har gjennomført «liksomangrep» mot norske militære mål, en NATO-flåtestyrke og Europas største flyøvelse: