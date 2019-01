Store redningsmannskaper søker fortsatt etter den to år gamle gutten som falt ned i en over 100 meter dyp og trang brønn i Spania 13. januar.

Vanskelig terreng

Vanskelig terreng har gjort det vanskelig å frakte tungt utstyr fram til ulykkesstedet, og nå har redningsmannskap støtt på nye problemer, melder Reuters.

Knallhard granitt gjør det vanskelig å bore seg på tvers mot brønnhullet, slik de har planlagt.

Faren for at stein og jord skal rase ned i hullet er også stor.

Ulykken skjedde utenfor landsbyen Totalán utenfor Malaga i Sør-Spania søndag ettermiddag, da den lille gutten forsvant fra foreldrene sine.

Dypt smalt hull

Gutten falt ned i en over 100 meter dyp brønn som ble boret opp i desember, og der åpningen ikke var dekket til. Brønnhullet er kun 25 centimeter bredt.

Ved kanten av brønnen fant letemannskapene en godtepose som gutten bar på da han forsvant.

Over 100 redningsmannskaper deltar i forsøket på å hente gutten opp igjen, men brønnhullet er for trangt til at voksne kan komme ned.

Flere familiemedlemmer så ifølge spanske medier at gutten falt ned i brønnen og fortalte at de til å begynne med kunne høre ham gråte nede i hullet. Siden har de ikke hørt livstegn fra gutten. Redningsmannskaper arbeider imidlertid utfra et håp om å finne gutten i live, og gjenforene ham med foreldrene sine.

​