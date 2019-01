Den store bølgen av elbiler handler ikke bare om biler fra allerede etablerte produsenter. Flere nye bilmerker er også på vei.

Tesla har vært det store foregangsmerket her. De har trosset mange negative spådommer og vist at det er mulig å starte fra scratch og bygge seg opp som bilprodusent.

Akkurat det samme håper kinesiske Byton å klare. De bygger nå opp mot lansering. Deres første modell kalt M-Byte skal være klar ved sommertider i år.

Mange norske interessenter

Byton har også vært i Norge med bilen. De viste den for et stort europeisk pressekorps på Aker Brygge, i fjor.

Byton har naturligvis fått med seg den store interessen for elbiler her hjemme. Det norske markedet blir viktig for dem, særlig i starten. Så har de også mange tusen nordmenn vist sin interesse for Byton.

Nå åpner de også sin aller første butikk. Eller som de kaller det selv: En Byton Place.

Dette er i praksis et showroom, og de skal Byton åpne mange av i årene som kommer.

Her er M-Byte på besøk i Norge i fjor. Byton har ikke overraskende merket stor interesse fra det norske markedet.

Kjøpe digitalt

Det aller første ligger i Shanghai i Kina. Den neste skal åpne om noen måneder, i Chongquing. Mot slutten av 2019 skal de være 30 Byton Places rundt om i Kina. Så fortsetter de videre ut i verden, Europa og USA er først ute her.

Som trenden er hos flere bilprodusenter nå, ønsker Byton å gjøre kjøpsprosessen mest mulig digital. Kundene bruker app eller nettsiden deres for å utforske og skreddersy bilen de vil ha. Så kan man i tillegg stikke innom et showroom for å se nøyere på bilen. Byton skal også opp med servicesentre, der bilene kan få service og reparasjoner.

Byton har hentet inn en rekke nøkkelpersoner med lang erfaring fra andre bilprodusenter. Det kommer nok godt med når de skal etablere seg som et helt nytt merke.

Norsk pris

Samtidig som første showroom er åpnet, opplyser Byton at de nå har en flåte på 100 biler ute på test, i Kina, Europa og USA. Her gjøres alt fra testing på lukkede baner, til kjøring i vanlig trafikk. Sannsynligvis gjør også Byton kuldetester akkurat nå.

Og de har ikke mer enn tiden og veien. Ifølge planen skal de første kundene få bilene sine helt i slutten av 2019, i det kinesiske markedet. Byton lover så lansering i USA og Europa mot slutten av 2020. Tidligere har det blitt anslått av M-Byte vil koste fra rundt 360.000 kroner når den kommer til Norge.

Kundeopplevelsen skal være mest mulig digital, det gjenspeiles også i showroomene.

