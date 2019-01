Mandag kveld venter nok en forsvarsskamp for de norske håndballherrene. I dag kom landslagssjef Christian Berge med en gladnyhet.

– Vi ønsker oss litt mer power og muskler inn i forsvar mot Sverige, så Petter Øverby er inne og Kevin Gulliksen er ute.

Forsvarssjefen Norge har manglet

Øverby ble syk tidligere i mesterskapet og ble erstattet av Henrik Jakobsen. Christian Berge har sett at flere av Norges motstandere har fått relativt enkle abeidsvilkår så langt i mesterskapet og ønsker en endring.

– Petter har vært syk, dessverre, så vi har ikke fått brukt ham. Han skulle i utgangspunktet være en forsvarssjef for oss, men så ble han syk, sier Berge til TV 2.

– Vi ønsker å ha friske bein inn mot Sverige i forsvarsarbeidet. Det var mye jobb der i går, sier landslagssjefen.

Sverige på nivå med Danmark

Sverige må klare seg uten store navn som Jim Gotfridsson og Jesper Nielsen til møtet med Norge, men Berge tror ikke det vil prege oppgjøret i stor grad.

– Sverige har et bra lag med bra bredde. De mangler nok noen få ting de også for å få hele maskineriet i gang, så får vi passe på at det ikke skjer mot oss.

Norge har to kamper igjen i VMs hovedrunde og møter Ungarn onsdag.