Kvinne tiltalt for dobbeltdrap: Forsvarer mener hun bare skal fengsles noen måneder

I Kristiansand tingrett gikk advokat Olav Sylte gjennom de ulike punktene i tiltalen.

Hans klient er tiltalt for to overlagte drap, for å ha dopet ned to personer ved fire ulike anledninger, og for svindel ved å ha brukt andres kredittkort uten tillatelse.

– Ikke bevis for drap

Da advokat Sylte tok for seg punktene i tiltalen, sa han at påtalemyndigheten har sterkere kort når det gjelder neddoping av to eks-kjærester, enn de har når det gjelder bevis for drap.

– Jeg mener det ikke finnes bevis for at min klient har drept noen. Jeg erkjenner at påtalemyndigheten har bedre indisier for påstanden i tiltalens punkt to, enn de har i punkt én, sa Sylte, og fortsatte:

– Men selv om min klient skulle bli dømt for neddoping etter punkt to, er det ikke slik at hun har begått drap, slik det fremgår i post én. Skyldspørsmålet i punkt to kan ikke brukes for å dømme henne til punkt én, sa Sylte.

Punkt én handler om overlagt drap på kvinnens far og en eks-kjæreste, mens punkt to handler om at tiltalte skal ha dopet ned eks-kjæresten ett år tidligere.

Ifølge tiltalen skal hun også ha dopet ned en annen kjæreste ved tre ulike tilfeller. Ved det ene tilfellet havnet denne mannen på sykehus, og det ble funnet store mengder sovemedisin i blodet hans.

Noen få måneders fengsel

Forsvarer Sylte mener kvinnen ikke skal dømmes til noen høy straff, dersom hun kun blir dømt for post to i tiltalen, som altså gjelder neddoping.

– Da skal hun kun ha noen få måneders fengselsstraff. Det vil vi komme tilbake til i straffeutmålingen, sa Olav Sylte.

Under sin prosedyre sa forsvareren at påtalemyndighetens oppfatning av saken ikke er logisk, og viste til ulike utdrag fra telefonsamtaler mellom tiltalte og avdøde Øystein Hagel Pedersen. Han viste også til andre ulike samtaler og meldinger.

Innrømmer samtaler med politiagent

Forsvareren bestrider ikke samtalene mellom hans klient og den hemmelige politiagenten som ble tatt opp på bånd. I en av samtalene sa tiltalte at man ikke dør av sovetabletter alene, og at man kan plassere slike tabletter i helsekost-kapsler.

Politiagenten hevdet overfor tiltalte at hun hadde en voldelig samboer som hun ønsket å bli kvitt. Tiltalte foreslo da at agenten, som tiltalte trodde var en venninne, kunne forgifte samboeren og vippe vedkommende i vannet med båt eller dytte ham i elva slik at han druknet.