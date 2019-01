Her er det billigst å stå på ski

Vinterferien er rett rundt hjørnet, og mange har tenkt seg til skibakken. Er du sent ute finnes det fortsatt prisgunstige alternativer, men da må du unngå helgene.

Av 11 skisteder i Norge og Sverige som TV 2 hjelper deg har sjekket, er det mange tusen kroner å spare fra de billigste til de dyreste. Prislappen varierer fra over 30.000 til under 10.000 for heiskort og overnatting for en familie på fire, om de reiser fra søndag til torsdag.

Dyrest i Norge

I Trysil, Hemsedal og Sälen er det nesten ingen gode overnattings-alternativer igjen. Da må man bestille store hytter eller dele seg på to hotellrom, noe som er uaktuelt for mange familier.

I Trysil er det billigste alternativet et hotellrom til over 20.000 kroner. Skal du ha noe større må du ut med over 30.000 kroner.​

Det er et par tusenlapper å spare på å legge skiferien over grensa til Sälen. Der er det billigste alternativet en leilighet med 3 soverom til rundt 17.700.

Sälen er også det største anlegget med over 100 nedfarter, men i motsetning til Trysil er disse spredd over fire anlegg.

Slik søkte vi For å begrense søket er det satt visse kriterier. Max en kilometer fra skibakkene.

Bad og gjerne kjøkken

Fire dager i bakken, fra søndag til torsdag i vinterferie uka.

Familien skal bo på samme rom/hytte.

Vi sjekker tre overnattingsalternativer på hvert sted og regner snittprisen av disse.

Pris for heiskort er hentet fra Skistar og skistedenes egne nettsider.

Pris for overnatting er hentet fra sidene til booking.com, Airbnb og Skistar mandag 14. januar. Prisene som er hentet inn er fra de tre rimeligste overnattingsstedene som samsvarer med søkekriteriene. På Kvitfjell, Norefjell og Idre var det kun ett eller ingen steder som samsvarte med kriteriene.



Siv Hege Johansen har testet bakkene i både Sälen og Trysil sammen med barna Mikkel Bråten (9), Linn Andrea Bråten (7) og Jakob Bråten (4).

– Det som er bra ved Sverige er at de har 8-seters heis og lite kø, sier 7 år gamle Linn Andrea.

– Og det gjør at vi får kjørt flere turer, tilføyer mor i huset.

Det som gjør Sälen enda mer aktuelt for en barnefamilie er badeland med blant annet vannsklier, innomhus surfing og boblebad.

Billigst i Oppdal