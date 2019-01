Ser vinduene dine slik ut?

Han påpeker imidlertid at veien fra dugg på vinduet og til å ha et større inneklimaproblem er relativt lang.

– Hvis vinduene er det svake punktet er det som regel lett å se, men veien derfra til at det blir et inneklimaproblem er ganske lang. Men det er klart at det ikke blir noe godt inneklima av det om det vedvarer hele vinteren. Du må sørge for å få byttet ut lufta, sier Bøhlerengen.

– Ikke over 22 grader inne

Både Bøhlerengen og Bjorvand Engh forteller at de har sett flere eksempler på at folk rett og slett lukker alt de har av vinduet og ventiler for å få det varmt inne i vinterhalvåret. Dette er imidlertid en svært dårlig idé.

– Mange hever innetemperaturen og stenger ventilene. Da blir inneluften både varm og fuktig, men da kondenserer det mot kalde flater. Vi pleier å anbefale folk å at innetemperaturen ikke bør være over 22 grader om vinteren, sier hun og utdyper, Bjorvand Engh.

– I eldre bygårder i Oslo er det rett og slett ikke meningen at man skal ha 22 grader inne om vinteren. Da disse boligene ble bygget, gikk folk med lusekofter og raggsokker inne for å holde varmen. Vi lever annerledes nå og vi må være bevisste på at vi må sørge for å ha god lufting, sier hun.

MORGENSTUND HAR MUGG I MUNN? Soverom med utslag av muggsopp. Foto: Mycoteam

En annen vanlig tabbe mange gjør er å tørke klesvasken inne i leilighetene side, noe som bidrar til å skape mye fukt.

– Det er kanskje ikke så fristende å bruke fellsvaskeriet og henge opp klærne i fellesområde, men det er veldig lurt. Har man ikke tilgang på dette bør man bruke en kondenstørketrommel. Hvis heller ikke det er mulig bør man tørke klærne på badet, og skru på baderomsvifta i starten. Å tørke klærne foran peisen er også lurt, der er det ofte god trekk, sier hun.

Tenk på hvor du setter møblene

Fukteksperten forteller at mange boliger har mangelfull lufting eller avtrekk på bad og kjøkken, og at det er disse to rommene som genererer mest fuktighet til hele boligen.

Bak disse høyskapene hadde det dannet seg mugg. Foto: Mycoteam.

Et annet problem er at folk setter møbler tett inntil yttervegger, noe som kan skape et fuktig miljø.

– Det å plassere skap og kommoder og senger inn mot yttervegg er lite heldig, særlig om man bor trangt. Da blir det lite luftsirkulasjon, og da vil fuktigheten kondensere i enda større grad. Da oppdager man gjerne ikke muggsopp-problemet før det allerede er oppstått.

Helseskadelig

Muggsopp starter nemlig i det små og er nesten ikke synlig i begynnelsen.

Mange oppdager først fuktighet på vinduene. Så legger de merke til noe muggvekst opp mot taket, som små, svarte prikker. Deretter avdekker de mye mer når de trekker fram skap og kommoder fra veggene.

– Står vegger eller vinduer fuktige over en uke vil det bli muggsoppskader. Vinduskarmer, vegghjørner, vegglister og opp mot taket er de mest utsatte stedene.

Tegn på fuktskader Vanninntrengning i kjeller eller sokkeletasje

Fuktige kjellermurer (saltutslag på vegger eller gulv)

Misfarging eller sverting på vegger eller i tak, spesielt i våtrom, men også bak møbler og skap plassert mot kalde yttervegger

Vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller husets røranlegg

Kondensering (dugg) på vinduer



Synlig hussopp

Synlig muggsopp



Mugglukt



Insekter (f.eks. sølvkre) Kilde: Norges Astma- og allergiforbund

Muggsopp er helseskadelig, særlig for allergikere og astmatikere. Oppdager du muggsopp er det derfor viktig at du tar grep.

– For å bli kvitt muggsopp må det vaskes grundig. Noen overflater må skrapes ned og males på nytt. Er veksten kraftig, bør man skifte ut materialene. Fordelen med muggsopp som skyldes kondens, er at de synlige overflatene blir angrepet først. Det er derfor sjelden skader inne i konstruksjonene , men husk at det kan ligge mange lag med tapet og muggsoppen sitter da gjerne i alle lagene som må fjernes. Ulempen er at soppsporene fra slike skader lett påvirker inneluften, sier Bjorvand Engh.

