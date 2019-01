Sigrid Bonde Tusvik, Tore Petterson, Live Nelvik og Else Kåss Furuseth skapte overskrifter da de i helgen uttalte seg kritisk til «Humorprisen».

«Jeg hater å være megge og klikke på at kvinner ikke blir sett og hørt. Jeg hater å være hun sinte som roper høyest og sier: HVA FAEN SKJEDDE NÅ, GUTTA? Men noen må si i fra».

Det skrev komiker Sigrid Bonde Tusvik i en kronikk i Dagbladet, etter at hun forlot utdelingen i protest.

26 nominerte menn

Bakgrunnen til diskusjonen er at kun fire nominasjoner gikk til jenter eller jentegrupper i humor-Norge. De resterende 26 nominerte var menn.

Forøvrig var det seks kvinner i juryen av 16. Et av jurymedlemene, Christopher Pahle, skrev søndag et svar til Tusvik på Facebook.

«Jeg har sittet i juryen for Humorprisen, som på fredag presterte kunststykket å dele ut åtte priser for å kåre landets morsomste, uten at en eneste av dem gikk til en kvinne. Det er både kjipt, destruktivt for bransjen, og ikke minst snålt som fy.»

Forklaringen

​Pahl understreker at han mener jenter er like morsomme som gutter, men han tror at samfunnet har skapt et skjevt inntrykk av hvem som oppfattes som komikere.

«Det er et strukturelt problem. Ikke i hovedsak fordi humorbransjen er en gutteklubb som stenger jenter ute, direkte og indirekte (den er jo til en viss grad det også, så klart), men fordi rekrutteringen av kvinner til denne bransjen er helt episk ræva, og vi gjør ikke nok for å holde på dem når de først er her, skape trygge rammer og gode fagmiljøer der man kan utvikle seg og finslipe håndverket sitt.»

Videre roser han Morten Ramm for at han har laget en satsning som «Nieu», der unge komikere får prøve og feile.

«Det var sikkert aldri meningen at det skulle bli overvekt av menn i Nieu, men det er nå engang sånn det ofte ender i denne bransjen, at man trekkes mot rollemodeller av samme kjønn. Kanskje er det på tide med tilsvarende miljøer for unge, kvinnelige komikere, som kan veiledes av eldre, mer erfarne? For det kreves en landsby å flaske opp en prisvinnende komiker, og akkurat nå er det ingen av oss som bør si seg fornøyd med innsatsen sin.»

I en SMS til TV 2 skriver Sigrid Bonde Tusvik at hun setter pris på støtten Pahl utrykker i Facebook-innlegget. Hun er fornøyd med at han også mener en kvinnelig komiker burde fått pokal.

– Hyggelig at han er enig, sier hun og avslutter med et utropstegn.