Etter familiens ønske er sørgehøytideligheten åpen for alle som ønsker å delta.

– Alle er velkomne til å ta del i varme minner om Maren, og ta et sorgfullt farvel rundt Marens urne i kirken og følge til gravstedet på Time kirkegård, sier bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen.

Du kan følge den direkte øverst i saken.

Både norske og marokkanske myndigheter vil være til stede. Stavanger Aftenblad får opplyst at helseminister Bent Høie (H) vil representere regjeringen under bisettelsen til Maren Ueland.

Ambassadør deltar

Fra marokkanske myndigheter kommer Marokkos ambassadør, Lamia Radi.

Fra før er det klart at Vamp-vokalist Jan Ingvar Toft skal synge under bisettelsen, mens den islandske artisten Ásgeir Trausti Einarsson skal synge under minnestunden etterpå.

Stein Ødegård skal også forrette under bisettelsen 21. januar.

Drept på ferie

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) studerte sammen og var på ferie sammen i Marokko da de ble drept før jul.

De ble funnet drept i et turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene mandag 17. desember. Dobbeltdrapet blir av marokkansk politi etterforsket som et terrorangrep. Fire menn som er siktet i saken, har sverget troskap til IS.

Første juledag ble det klart at i alt 18 personer var pågrepet, mistenkt for å ha befatning med drapene. Marokkansk politi mener den 25 år gamle gateselgeren Abdessamad Ejjoud var hjernen bak drapene.

Danske Louisa Vesterager Jespersen ble lørdag bisatt fra Fonnesbæk kirke på Jylland.

Onsdag 23. januar kl. 17 arrangeres det minnestund for de to drepte USN-studentene på universitetet i Bø, hvor de begge studerte.