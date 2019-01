- Vi er veldig godt fornøyd med å få med oss TV 2 på laget når det gjelder eFotball. Vi har allerede et tett og godt samarbeid med TV 2 gjennom de andre landslagene vi har, så dette kommer til å bli bra, sier Mats Theie Bretvik, ansvarlig for esport og eFotball i NFF.

Avtalen innebærer et sted mellom 4-6 landskamper i tillegg til Norgesmesterskapet som arrangeres i oktober. TV 2 hadde for øvrig rettighetene til fjorårets FIFA-turnering, mens VG TV sendte Norges alle første landskamp 18. desember.

- TV 2 har mange kloke fotballhoder og vi har klokketro på at de vil kunne levere det vi trenger for å sikre en positiv utvikling for eFotball. Ikke bare i Norge, men også for resten av Europa, fortsetter Bretvik til fotball.no

- For TV 2 er eFotball en naturlig og spennende utvikling av fotballproduktet vårt. Vi vet at de som spiller FIFA er svært fotballinteressert. Fotballkompetanse og spillentusiasme blir viktig når vi skal formidle eFotball, og vi gleder oss til å få dette ut på skjermen og på våre digitale flater, sier Øyvind Løland, prosjektleder i TV 2 Sporten.

Norge skal måle krefter med Finland, Sverige og Danmark når FIFA-sesongen kickstarter med firenasjonersturnering i den finske hovedstaden.