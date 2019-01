Sarri-utbruddet: – En farlig vei å gå

Maurizio Sarri var rasende etter 2-0-nederlaget mot Arsenal. Italieneren valgte å snakke morsmålet i stedet for engelsk i intervjuene etter kamp fordi han ville at budskapet skulle komme tydelig fram.

Chelsea-manageren la skylden for tapet på spillernes mentalitet og sa at de var «ekstremt vanskelig å motivere».

– En farlig vei å gå

Premier League-kommentator Kasper Wikestad mener det er et risikabelt trekk fra Sarri offentlig å kritisere spillernes mentalitet.

– Det er en farlig vei å gå, det er ingen tvil om det. Kanskje siktet han til noen spesifikke spillere som selv vet hvem det gjelder. Da kan han få effekt av det.

– Han snakket italiensk for å være helt klar. Det klarte han. Men det er litt ansvarsfraskrivelse fra Sarri. Det er spillerne, og ikke han det er noe galt med. En ting er å kritisere spillerne utad, noe annet er å fraskrive seg alt ansvar. Det siste er kanskje verre for spillerne. Det er et dristig valg han tar, men det kan lykkes, sier Premier League-kommentatoren.

Sammenligner uttalelsene

Han sammenligner Sarris uttalelser med måten Jose Mourinho tidligere har uttalt seg i media om egne spillere, og mener uttalelsene kan slå begge veier.

– Spørsmålet er hvordan det det mottas i spillergruppa. De har WhatsApp-grupper der det fort kan begynne å koke. Spillerne har mye makt.

Wikestad viser til eksempler på at Chelsea-garderoben har vist seg vanskelig også tidligere.

– De har vist før at de har et enormt potensial. Samtidig har de vunnet ligaen, for så å havne langt nede på tabellen sesongen etter. Inntrykket over tid er at det er en vanskelig spillergruppe.

Tidligere Manchester United-spiller og nåværende ekspert i Sky Sports, Gary Neville, sa mye av det samme som Wikestad i sin podkast etter kampen søndag.

– Når managere har en grad av kontroll i sin første tid i jobben, må de utnytte det. Det er en vanskelig gjeng i Chelsea. De siste 10-15 årene har de hatt makten til å fjerne managere, sa Neville etter kampen.

– Det er en garderobe som kan skru seg av og på som en kran. Sånn har det vært i årevis.

– Hele opplegget virker litt rart nå

Chelsea fikk gode resultater i starten av sesongen, og seilte opp som en mulig tittelkandidat. Nå kan det se ut som laget må nøye seg med kamp om Champions League-plass. Kommentatoren tror folk nå begynner å sette spørsmålstegn ved hva «Sarriball» egentlig er.