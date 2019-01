– «Glad i skog og mark» kunne være et kodeord for sadomasochisme

Før teknologien og sosiale medier tok over store deler av sjekkemarkedet, var det mange som prøve å finne kjærligheten gjennom kontaktannonser.

I dag ville de fleste lagt ut de fineste bildene av seg selv med noen korte setninger, men for 20-30 år siden var det litt annerledes. Den gang måtte man beskrive så godt det lot seg gjøre hva man var på jakt etter, sende det inn til et magasin, og vente på svar per post fra potensielle kjærester.

Det har resultert i en del festlige og originale kontaktannonser opp gjennom årene.

Nå har forfatter Eirik Lande samlet noen av de beste kontaktannonsene fra 70-, 80-, og 90-tallet i boken «Tinder i gamledager».

– Det startet med at jeg og svigerinnen min bladde igjennom noen gamle blader og kom frem til at kontaktannonsene var veldig morsomme. Jeg tenkte det kunne være gøy å legge ut på Instagram, og det har nå blitt en bok, forteller Lande.

Gjerne fengselsfugl, men ikke rødhåret

Siden det å søke etter noen gjennom en kontaktannonse var noe man gjerne bare gjorde en gang, har mange vært veldig spesifikke i sine krav til en partner. Lande har hentet frem noen av sine favoritter:

Annonsen som ble startskuddet for hele prosjektet. Instagram: @tinder_i_gamledager

«Hårete dame ønskes» ble startskuddet til hele prosjektet, og er den annonsen som først ga Lande ideen om å samle kontaktannonser. En annen favoritt er en som har helt konkrete preferanser når det gjelder utseende, men er ikke så nøye når det gjelder moral.

Grensen går ved rødt hår. Instagram: @tinder_i_gamledager

Eller de som stolte fullt og helt på drømmene sine. Og satser alt på at underbevisstheten har fortalt deg hva drømmemannen heter.

Underbevisst romantikk. Instagram: @tinder_i_gamledager

Man gikk heller ikke av veien for å spesifisere hvilke fetisjer man foretrakk. Annonsen om «Sweater-Klubb» ble spesielt populær blant strikkeinteresserte på Landes instagram-konto.

Fetisjer kommer i alle varianter. Instagram: @tinder_i_gamledager

Viser hvordan dating har forandret seg

Sexolog og parterapeut Bianca Schmidt syns samlingen av kontaktannonser gir et fint bilde på hvordan dating har utviklet seg.

– Før måtte vi beskrive hva vi var på jakt etter. Nå har vi nærmest en Ikea-katalog der vi kan sveipe over de vi finner interessante.

På 70- og 80-tallet var det ca. en prosent som fant partneren sin gjennom kontaktannonser. I dag er det tallet mer enn en tredjedel.

– Dating-appene har endret mye på hvem vi kan møte. Før i tiden var det ofte gjennom samme vennekrets og samme kulturelle ståsted. Nå kan man treffe noen fra et helt annet sted eller en helt annen kultur, sier Schmidt.

Kodeord for sadomasochisme

Noe som gjerne blir trukket frem som en parodi på kontaktannonser er bruken av setningen: «Jeg er glad i skog og mark». Lande kan derimot fortelle at det ofte ble brukt som et kodeord for sadomasochisme.