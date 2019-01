Klokken 13.20 onsdag 4. april 2018 ble det avfyrt et skudd i Calmeyers gate i Oslo.

Gaten ligger like ved Sentrum politistasjon.

En mann i 30-årene er tiltalt i saken. Ifølge tiltalen avfyrte han et skudd mot hodet eller overkroppen til en annen mann i den hensikt å drepe ham. Derfor lyder tiltalen på drapsforsøk.

Skuddet traff imidlertid ikke, og ingen ble fysisk skadd.

Pågrepet

Kort tid etter hendelsen ble to menn pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Først to uker etter hendelsen, 19. april, ble det opplyst om hendelsen offentlig, da VG omtalte den.

Det ble da lagt vekt på at politiet ikke hadde varslet offentligheten om hendelsen. Politiet, ved pressesjef Unni Grøndal, understreket da at politiet ikke hadde gått inn for å tie om hendelsen, men at meldingen om et skudd var uklar og at de kun hadde snakket med en person som hadde hørt skuddet.

Likevel var det etter det TV 2 kjenner til først 24. april den nå tiltalte mannen ble pågrepet.

Mannen ble pågrepet av politiet på et busstopp ved Helsfyr i Oslo klokken 21.25.

Da han ble pågrepet, hadde han en ladd revolver i jakkelomma.

Dagen etter ble boligen hans ransaket, og her ble det funnet 24.000 kroner som politiet mener er utbytte av narkotikahandel.

I tillegg er mannen tiltalt for å ha vært i besittelse av nærmere fem gram heroin da han ble pågrepet.

Erkjenner skudd

Mannens forsvarer Tor Even Gjendem sier mannen erkjenner å ha skutt.

– Men han sier han har hatt en bevisst tanke om å ikke treffe personen, og erkjenner dermed ikke straffskyld for drapsforsøk, sier han til TV 2.

De to mennene som opprinnelig var pågrepet, har nå fått status som vitner, og er innkalt som vitner i rettssaken.

Det er satt av fire dager til hovedforhandlingene i Oslo tingrett. Rettssaken starter tirsdag.