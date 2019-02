– Hadde ikke vi søkt hjelp fra utlandet, hadde vi hatt ett barn mindre i flokken vår

– Hvor lenge er det akseptabelt å vente på prøvesvar i det offentlige når man er 17 år, og har fått en helt ukjent og svært alvorlig kreftdiagnose?

Det spør Hanne Kristin Dokken, som er mamma til Marcus på 17 år.

Marcus har en svært sjelden og aggressiv kreftsvulst i ryggmargen.

Da sønnen gikk til behandling på Oslo universitetssykehus i fjor sommer, fikk moren den verst tenkelige beskjeden en forelder kan få. Behandlingen så ikke ut til å virke og prognosene til sønnen så dårlige ut.

Sykehuset sendte vevsprøver til Tyskland i august 2018 for analyse – i håp om å finne en behandling.

Samtidig nektet foreldrene å gi opp håpet, og gjorde alt i sin makt for å undersøke om sønnen hadde andre alternativer. De søkte råd fra utlandet, som ledet dem til Caris-testen, en type persontilpasset behandling, som ikke er en del av den offentlige helsetjenesten i Norge.

Etter to uker kom prøvesvarene, som viste at en medisin som vanligvis brukes til å behandle andre type kreftsvulster, også kunne være effektfull mot svulsten til Marcus. Han ble startet på hastebehandling, og foreldrene forteller at svulsten var redusert i størrelse og Marcus kjente seg i bedre form i løpet av kort tid.

Prøvene som ble sendt fra Oslo universitetssykehus i august, har familien fortsatt ikke fått svar på.

TV 2 har tidligere skrevet om foreldrenes kamp for å gi sønnen persontilpasset behandling. Hanne Kristin Dokken ønsker å kjempe videre for familien sin og for at andre alvorlig kreftssyke skal kunne ha persontilpasset behandling som et alternativ i den offentlig helsetjenesten.

– Hadde det ikke vært for at vi selv som foreldre søkte hjelp og kunnskap om denne ukjente kreftformen fra utlandet, hadde jeg nå kanskje hatt et barn mindre i flokken min, sier Hanne Kristin.

To uker og seks måneder

Prøvene Oslo universitetssykehus sendte til Tyskland har familien purret på ved en rekke anledninger, men etter seks måneder lar de fortsatt vente på seg.

I tillegg til mangelen på prøvesvar, føler hun at det heller ikke vært enkelt for foreldrene å kombinere den persontilpassede behandlingen Marcus har fått, med sykehuset.

– Jeg opplever at de er negative til at vi har benyttet oss av Caris-testen. Politikerne i Norge lover jo at slike tester skal bli en del av det offentlige helsevesenet så fort som mulig, og da burde ikke helsevesenet motarbeide oss. De burde se det som et hjelpemiddel at vi har klart å skaffe testen på egenhånd, sier en frustrert mamma.