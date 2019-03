Kilde til Åsted Norge: Mener å vite hvem som drepte John Arve Breivik (54)

Liket av John Arve Breivik ble funnet den 24. januar 2016 - midt i skogen 200 meter fra Bjørgvin fengsel i Bergen. Da hadde han vært savnet i ti måneder.

— Vi stod hverandre ganske nær, så jeg følte at noe veldig alvorlig hadde skjedd da han ikke tok kontakt, forteller Nina Rørdal om perioden familien levde i uvisshet.

Nå øyner hun håp etter at en ny kilde har meldt seg til Åsted Norge. Informasjonen fra kilden er interessant, mener Nina.

Anonym kilde tar kontakt

John Arve Breivik tilhørte et tungt rusmiljø i Bergen. Der har ryktene lenge svirret om Breivik hadde gjeld og at han ble drept.

Åsted Norge la ut lapper på Strax-huset i Bergen der vi etterlyste kilder.

Derfor valgte Åsted Norge å kontakte rusmisbrukernes møtested, Strax-huset i Bergen. Der hjalp de ansatte oss med å legge ut plakater, hvor vi ba folk som kan vite noe mer om dødsfallet om å ringe oss.

Den første kilden tok kontakt allerede samme dag. Vedkommende ønsker å møte John Arves søster, Nina Rørdal, for å gi informasjon om hvem som sto bak drapet. Kilden mener å vite hvem som var med på å drepe broren hennes, hvor drapet skjedde og hvorfor.

Dette er saken: - John Arve Breivik (54) fra Masfjorden ble sist sett 17. mars 2015 i Vågsbunnen i Bergen sentrum. - Skjelettet av ham ble funnet 24. januar 2016 i skogen på Breistein i Åsane, 200 meter fra Bjørgvin fengsel. - Rettsmedisinerne fant aldri ut hvordan Breivik døde, og politiet etterforsket saken ut fra tre teorier: At Breivik døde av sykdom, etter en ulykke eller at han ble drept. Sykdom har senere blitt avkreftet.

- Én person ble siktet for falsk forklaring, men saken ble henlagt. - I august 2016 beordret statsadvokaten ytterligere etterforskning og flere vitneavhør, men saken ble nok en gang henlagt i desember 2017. - Familien klaget henleggelsen inn for Riksadvokaten, men 3. november 2018 besluttet Riksadvokaten å ikke ta familiens klage til følge. - I januar 2019 ga Åsted Norge ny informasjonen fra våre kilder til politiet. I februar avhørte de den ene kilden.

Sikre på at han ble drept

Vi tar med John Arves søster og fetteren, Kai Arne Andersen, til Åsane i Bergen. De har aldri før sett stedet der John Arve Breiviks skjelett ble funnet av en tilfeldig turgåer 24. januar 2016. Funnstedet ligger midt i skogen, 200 meter fra Bjørgvin fengsel.

De har store problemer med å holde seg på beina i det ulendte skogsterrenget, og begge blir enda mer sikre på at John Arve aldri ville gått der på egen hånd.

— Han var ikke en naturens mann. Dette er ikke en plass han ville oppsøkt. Det er i alle fall helt sikkert, sier Kai Arne.

— Jeg personlig mener at det er et drap, at noen har tatt livet av ham. Og jeg tror ikke at det bare er én person, sier Nina.

Hun forteller at John Arve hadde brukket en ankel han stadig hadde vondt i, at han var to meter høy og veide 120-130 kilo.

— Uglesett alle veier

Søsteren og fetteren har begge hatt god kontakt med John Arve gjennom hans tøffe liv. De forteller at John Arve vokste opp hos besteforeldrene på det lille stedet Masfjorden nord for Bergen og at han var et viltert barn ingen helt forstod seg på.

— Han var uglesett alle veier, han fikk skylda for alt. Han fikk skylda uansett om han hadde gjort det eller ikke. Så hvordan skal man takle det, i ung alder i tillegg? spør Kai Arne.

— Han fikk jo påvist ADHD i senere tid. Så det var jo det som lå i bunn, sier Nina.