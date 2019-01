Tottenhams krise: – En konsekvens av rovdrift

Harry Winks sikret seieren for Tottenham på overtid mot Fulham, men et skår i gleden var at Dele Alli måtte av med det som så ut til å være en skade på baksiden av låret.

Angriperne Harry Kane og Lucas Moura er allerede på skadelisten. Det samme er midtbanespillerne Moussa Sissoko og Victor Wanyama. I tillegg er Heung-min Son utilgjengelig på grunn av asiamesterskapet.

En tynn spillerstall og ingen nye kjøp har tvunget manager Mauricio Pochettino til å gi flere spillere ekstra kampbelastning, mener TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Så mange skader er en konsekvens på rovdriften de har drevet, sier Myhre.

– Mange av spillerne var med i semifinale, finale og bronsefinale i VM. De hadde bare en kort pause inn til sesongstart og fikk ingen nye gode signeringer. De måtte gå med de beste spillerne i starten for å holde følge med de andre topplagene. Pochettino turte ikke å vente, fortsetter han.

Thorstvedt: – Kan ikke trylle

Erik Thorstvedt tror ikke skadekrisen får Tottenham-eier Daniel Levy til å handle nye spillere på overgangsvinduet, som holder åpent ut måneden.

– De kan ikke trylle frem penger. De bygger et stadion som er mye dyrere enn alle trodde, så de har et kjempeproblem. Det er faktisk en ny greie i Premier League. Se på Arsenal og Everton, som heller ikke har råd til nye spillere. Folk tror de bader i penger, men de har et regnskap, sier han

– De betaler så mye i lønninger, så det er masse penger ut hele veien. De skal faktisk gå i balanse, men folk forventer at de har en eier som bare kan pøse inn nytt, fortsetter TV 2-eksperten og den tidligere Tottenham-spilleren.

Tottenham skulle flyttet inn på nye White Hart Lane i midten av september, men innflyttingsdatoen er blitt utsatt en rekke ganger. Fortsatt spiller klubben sine hjemmekamper på Wembley og skal minst gjøre det de neste ukene.

– Det største problemer med nytt stadion er at de fortsatt betaler leie for Wembley. Den forrige avtalen hadde utløpt og Wembley vet at Tottenham må spille der. De krever vesentlig mer enn forrige sesong, sier Myhre.

Thorstvedt mener det er viktig å få flyttet inn på nye White Hart Lane denne sesongen, så den blir «spilt inn» til neste sesong.

Stadion-bakrus

TV 2s fotballekspert tror heller ikke på kjøpefest etter innflyttingen.

– Levy har sagt at stadionet ikke skal ta noe av pengepotten. Det skal jeg se før jeg tror det. Vi husker da Arsenal flyttet inn på Emirates. Kryss i margen for at Arsène Wenger holdt skuten flytende og tok imot all dritten. Alle lurte på hvorfor han ikke investerte i stallen. Han har sagt i ettertid at den største prestasjonen hans var å holde laget flytende etter nytt stadion, sier Myhre.