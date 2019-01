Strømprisene denne vinteren er de høyeste på åtte år, og det merkes på lommeboka til folk.

– Når det er så kaldt som nå, går forbruket opp, og da øker prisene, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien til TV 2.

Vil ha ned el-avgiften

Nå tar bransjeorganisasjonen Energi Norge til orde for at myndighetene bør gi strømkundene en hjelpende hånd ved å senke el-avgiften.

For om lag en tredjedel av strømprisen er avgifter til det offentlige.

– Vi har høye avgifter i Norge på strøm. De er blitt satt opp med seksti prosent de siste ti årene, så vi betaler 15 milliarder kroner i året i el-avgift. Det ble en liten justering ned i forrige statsbudsjett, og det er lett å sette ned den el-avgiften enda mer, sier Kroepelien.

Se reportasjen i vinduet øverst.

Selv om det ikke ble like kaldt som ventet i helgen, bærer Storms langtidsprognose bud om at vi er inne i en lengre kuldeperiode som kan strekke seg helt frem til mars. Det kan sende strømprisene ytterligere oppover.

Én krone per kWh?

Mandag kostet én kilowattime strøm 61 øre ifølge Nord Pool.

Ifølge analysesjef i Wattsight, Tor Reier Lilleholt kan vi få se priser på over én krone per kilowattime (kWh) i løpet av vinteren.

– Vi er nå inne i en lengre kuldeperiode, og det er faktisk ikke ofte vi ser såpass kalde temperaturer over så lang tid som er ventet nå. Jeg tror vi kan se enkeltdager med priser på over over én krone per kWh i vinter dersom det blir kaldt nok. Jeg tror ukesprisene vil ligge på mellom 60 og 70 øre per time, og de dagene hvor det er lite vind og lavest temperaturer vil man få problemer med å hente nok kraft, sa Lilleholt til TV 2 fredag.

Les også: Slik får du ned strømregningen

Hovedårsaken til de høye prisene er den uvanlig tørre sommeren. Den snøfattige vinteren så langt tyder på at strømprisene vil holde seg relativt høye ut over våren – og resten av 2019.

– Vi hadde den tørreste sommeren på 60 år, og det setter spor. Vi hadde riktignok en fuktig høst, så kraftmagasinene er normale, men det er fortsatt svikt i Nord-Norge og Sverige. Vi har underskudd på kraft nå, og vinteren har gitt en ekstremt stor snøsvikt. Det vil gi mindre snøsmelting og kunne føre til en høy pris i lengre tid, sa Lilleholt.

Januar er normalt den måneden vi bruker aller mest strøm, viser tall fra Statsnett. 60 prosent av årets strømforbruk skjer fra november til mars i Norge, skriver Dinside.no.

​

​