Etter å lagt bak seg et berg-og-dalbane-år i 2018, starter Tesla nå 2019 med en skikkelig kuttrunde.

I fjor hadde den amerikanske elbilprodusenten store problemer med å få i gang masseproduksjonen av sin nye Model 3. Første halvdel av året var de langt unna å klare produksjonsmålene. Men så løsnet det til slutt – og bilene begynte å rulle ut fra fabrikken i California i høyt tempo.

Det er også utrolig viktig for Tesla. De fikk flere hundre tusen reservasjoner da Model 3 først ble presentert. Hvis mange av disse må vente veldig lenge på bilene sine, risikerer Tesla at de kansellerer og kjøper noe annet i stedet.

– Ingen andre måter å gjøre det på

Samtidig som de har fokus på å øke produksjonen av Model 3 videre, må Tesla også ta grep for å få ned kostnadene sine.

Bransje-nettstedet Automotive News forteller nå at Tesla-sjef Elon Musk i et brev til de ansatte har opplyst at de må kutte antall stillinger. Det skal være snakk om syv prosent av arbeidsstokken, noe som tilsvarer over 3.000 ansatte.

– Tesla må ta disse kuttene mens vi øker produksjonen av Model 3 og gjør forbedringer i prosessene. Det er ingen andre måter å gjøre det på, skrev Musk.

Model 3 er bilen som for alvor skal gjøre Tesla til en volumprodusent av biler. Her er på plass på elbilmesse i Sverige på senhøsten i fjor. Også i Sverige er interessen for bilen stor.

Mister skattefradrag

Samtidig sier signaler fra selskapet at de har klart et lite pluss i regnskapet for fjerde kvartal i fjor.

Tesla møter nå store utfordringer hjemme i USA. Så langt har de som har kjøpt Tesla i USA fått et betydelig skattefradrag. Men denne ordningen er begrenset til totalt 200.000 biler per produsent. For Tesla-kjøperne betyr det at skattefradraget i år blir mindre, så vil falle helt bort.

Tesla-sjef Elon Musk må ta tøffe grep for å få ned kostnadene. Foto: Scanpix

Da har Tesla to valg: Satse på at kjøperne likevel er der – eller kutte prisene tilsvarende støtten som forsvinner.

Konkurrentene kommer

Det siste er ikke enkelt, når Tesla bare unntaksvis har klart å levere pluss på driften. Derfor er det klart at utfordringene langt fra er over for selskapet, selv om de har lykkes å få fart på produksjonen av Model 3.

Konkurransesituasjonen vil også endre seg betydelig framover. En rekke bilprodusenter kommer nå med nye elbiler.



I fjor fikk Model og S og Model X for første gang reell konkuranse, fra Jaguar I-Pace. Nå melder også Audi e-tron seg straks på i denne klassen. Den er først ut av en rekke nye elbiler fra Volkswagen-konsernet.

Model S er bilen som for alvor startet Tesla-eventyret. Den har vært på markedet i mange år, men holder fortsatt koken salgsmessig.

Dyrere å lade

I år har Tesla forresten også økt prisene på sine superladere. Hjemme i USA varierer økningen mellom 20 og 40 prosent.

Her i Norge er det snakk om prisøkning på i overkant av 30 prosent. Tesla forklarer dette med økte strømpriser og hevder at de ikke tjener penger på disse ladestasjonene.

