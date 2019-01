Spanske Don Balón melder at Real Madrid tror de kan sikre seg Jürgen Klopp.

Tyskerens Liverpool leder Premier League med fire poeng ned til Manchester City, men Real Madrid friste Klopp med en lønn som gjør ham til verdens best betalte trener.

Real Madrid ansatte Santiago Solari som ny trener tidligere i sesongen etter at Julen Lopetegui fikk sparken etter få måneder, men det har ikke vært uten problemer.

Se høydepunkter fra Liverpools sjumålsthriller mot Crystal Palace øverst!

Det er skadekrise i Tottenham, og ifølge The Sun har de liljehvite blinket seg ut West Ham-spiss Andy Carroll som en mulig kriseløsning med Harry Kane på sidelinjen.

Chelsea frykter å miste Eden Hazard, og det har de grunn til, for belgieren kommer til å avslå alle tilbud for å få drømmeovergangen til Real Madrid til sommeren. Det er imidlertid ingen grunn til å frykte at Hazard forsvinner allerede denne måneden, ifølge Marca.

Det er en dårlig skjult hemmelighet at Chelsea vil ha en ny spiss, og tirsdag kommer Gonzalo Hiaguaín til London for å fullføre sin overgang fra italiensk fotball, melder Daily Express.

Ilaix Moriba er ikke like kjent, men 16-åringen er en gutt Chelsea vil by på, ifølge Sport. Også Manchester City ønsker seg unggutten fra Barcelona.

The Guardian skriver at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær denne måneden kommer til å slippe Matteo Darmian til Juventus på lån.

James Rodríguez kommer ikke til å la seg fristet av en overgang til Arsenal og kommer i stedet til å bli i Bayern München ut sesongen, melder ESPN.

Thierry Henry er i trøbbel i Monaco, og nå ønsker franskmannen å forsterke laget med Gelson Martins fra Atlético Madrid. Henrys gamleklubb Arsenal er også med i kampen om den hurtige kantspilleren, ifølge O Jogo.

Adrien Silvas dager i Leicester går mot slutten, for L'Équipe skriver at portugiseren bare venter på å få grønt lys for en overgang til Bordeaux.

Manchester United har blitt i sammenheng med Eder Militao, men ifølge Manchester Evening News kommer ikke Porto til å slippe 21-åringen nå.