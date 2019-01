I morgentimene mandag kunne man bevitne en spektakulær og total måneformørkelse, også kalt en «blodmåne».

For at det skal skje, må det være fullmåne, somtidig som at sola, jorda og månen må danne en helt rett linje.

Her fikk de se formørkelsen



Mandagens måneformørkelse varte fra 05:41 til 06:43. Ifølge vakthavende meteorolog ved StormGeo, Roar Teigen, har det vært mulig å se fenomenet flere steder i landet, selv om ikke alle har vært like heldige.

– På grunn av mye skyer på Østlandet, har det nok vært vanskelig å få det med seg der, sier Teigen.

Men det har vært muligheter flere steder i Trøndelag, og også nordover. Meteorologen forteller at det har variabelt på Vestlandet, men at han fikk med seg litt av det selv da han var på vei til jobb i Bergen.

– Jeg fikk se litt av måneformørkelsen da jeg sto og ventet på bussen, og fikk så vidt sett litt, men så kom skyene. Sånn har det generelt vært på Vestlandet.

Superblodmåne

En måneformørkelse oppstår når solen, jorden og månen står på linje, og månen ligger helt eller delvis i skyggen av jorden. Når hele månen havner i skyggen av jorden, får vi total måneformørkelse.

Formørkelsen inntraff samtidig som vi hadde en supermåne, det vil si at månen ser større ut fordi den er i bane nærmest mulig jorda.

De to fenomenene fører til det tredje fenomenet «superblodmåne».

Neste gang du får muligheten til å bevitne en total måneformørkelse fra fastlandet i Norge blir nyttårsaften 2028, skriver Himmelkalenderen.

Har du bilder av supermånen? Tips oss.

De ulike fasene av måneformørkelsen tatt fra Los Angeles, USA. Foto: Ringo H.w. Chiu / AP

.