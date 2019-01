Personen som satt fastklemt er nå frigjort. Vedkommende skal ikke være alvorlig skadd, ifølge politiet.

– Han får behandling av helsevesenet. Utover det er skadeomfanget uklart for politiet, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Stig Roger Olsen, til TV 2.

Vedkommende er nå fløyet til sykehus med luftambulanse, ifølge VG.

Det er to andre personer innblandet i ulykken, men de skal kun ha mindre skader.

Politiet opplyser at to av vogntogene frontkolliderte, men at de foreløpig ikke har fått klarhet i hvordan det tredje er involvert.

– Vi jobber på stedet og vil få bedre oversikt over hendelsesforløpet innen kort tid, sier Olsen.

Veien forbi ulykkesstedet er stengt.