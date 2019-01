Disse blir trolig KrF-statsråder

Kilder opplyser til TV 2 søndag kveld at det fortsatt jobbes med kabalen, men slik det ser ut nå ligger det an til sterk dominans for sør- og vestlands-KrF når Erna Solberg presenterer de nye statsrådene etter omdannelsen av regjeringen.



Det skjer trolig tirsdag.

Barne- og familieminister

Etter det TV 2 erfarer flyttes ansvaret for likestillingspolitikken trolig til kulturdepartementet, slik at Kjell Ingolf Ropstad får tittelen barne- og familieminister.

Dermed blir dette den viktigste profilposten for KrF i regjeringen, der Ropstad blant annet får ansvaret for å følge opp familiereformen.

Her har KrF i Granavolden-erklæringen fått gjennomslag for at barnetrygden skal økes med 7 200 kroner i året for barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av perioden. Samtidig skal kontantstøtten opprettholdes.

Flere uavhengige kilder bekrefter overfor TV 2 at det ligger an til endringer i hvilke områder departementet til Ropstad får ansvaret for.

Kjell Ingolf Ropstad erstatter Linda Hofstad Helleland (H).

LANDBRUK: Fungerende leder Olaug Bollestad (KrF) får trolig ansvaret for matpolitikken i regjeringen. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Partileder til landbruk

Flere kilder peker på at landbrukskapittelet i regjeringsplattformen er skreddersydd for KrF. Etter det TV 2 erfarer blir det fungerende leder Olaug Bollestad som erstatter Bård Hoksrud (Frp) som landbruks- og matminister.

Dermed får Bolllestad også ansvaret for å ivareta distriktsprofilen til KrF i regjeringen.

Fredag var det diskusjoner i KrF-ledelsen om Bollestad eller Hans Olav Syversen burde bli statsråd, men valget ser altså ut til å ha falt på Bollestad.

I følge Dagbladet ligger det an til at Bård Hoksrud (Frp) blir den eneste Frp-statsråden som må forlate regjeringen for å gjøre plass til Olaug Bollestad i Landbruksdepartementet.

Den tredje KrF-statsråden ligger an til å bli dag Inge Ulstein, som tidligere i år gikk av som byråd i Bergen. Han ligger an til å bli utviklingsminister, og erstatter dermed Nikolai Astrup (H).

UTVIKLING: Tidligere byråd i bergen Dag Inge Ulstein blir trolig statsråd med snaver for utviklingspolitikk. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

Ingen endringer i Venstre

Etter det TV 2 erfarer har ikke Trine Skei Grande planlagt endringer i hvilke departementer de har ansvaret for eller hvem som er statsråder. Det betyr at Trine Skei Grande fortsetter som kulturminister, muligens også med ansvaret for likestillingspolitikken, Ola Elvestuen fortsetter som klima- og miljøminister, mens Iselin Nybø fortsetter som statsråd for høyere utdanning.

Siv Jensen (Frp) fortsetter trolig som finansminister, mens Jon Georg Dale trolig forsetter som samferdselsminister. Han får dermed ansvaret for det området hvor Frp fikk størst gjennomslag i Granavolden-erklæringen.