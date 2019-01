Den bosniske treneren har vært Klopps høyre hånd i 17 år, men tok en overraskende «pause» fra sin stilling i april i fjor, like før returoppgjøret mot Roma i semifinalen i Champions League.

Den gang meldte klubben kun at det var på grunn av «personlige årsaker».

Siden har det hersket full forvirring hvorvidt Buvac fremdeles var i klubben eller ikke.

Søndag melder imidlertid Liverpool Echo at Liverpool er blitt enige med 57-åringen om å terminere kontrakten.

Klopp har gjentatte ganger nektet å kommentere årsaken bak Buvacs exit fra klubben. Tyskeren ble før møtet med Røde Stjerne i Champions League tidligere denne sesongen, spurt om han hadde snakket med Buvac om det serbiske laget, men svarte kontant nei.

Klopp har tidligere karakterisert Buvac som «hjernen» i støtteapparatet sitt. Han har også fått æren for å stå bak «gegenpresset» suksessmanageren er blitt kjent for. De to har fulgt hverandre siden Liverpool-manageren startet trenergjerningen i Mainz tilbake i 2001.

– Zeljko er fotballekspertise inkarnert. Jeg lærer av ham hver dag, sa Klopp i et intervju med klubbens nettside i 2017.​​​