Likevel er ikke politiet sikre på hva som er bakgrunnen for skytingen.

– Hva som er utløsende er for tidlig å si. Men det er folk vi kjenner, og knyttet til gjengvirksomhet i Oslo, sier politiinspektør Grete Lien Metlied i Oslo politidistrikt.

Politikilder sier til TV 2 at skytingen knyttes til gjengen Young Bloods, men at det fremdeles er tidlig i etterforskningen.

Mannen som er siktet i saken sitter nå i avhør på politihuset. Det dreier seg om en kjenning av politiet.

– Dette er en ung mann. Han sitter i avhør og forklarer seg for politiet. Vi ser selvfølgelig veldig alvorlig på denne saken og det at det er brukt våpen i det offentlige rom, opplyser Metlied.

Mannens forsvarer sier at hans klient ikke erkjenner forholdet.

– Han nekter straffskyld, sier advokat Bjørn Arild Langenes til TV 2.

Skytingen knyttes

Skuddofferet slapp unna hendelsen uten varig mén.

– Heldigvis er han kun lettere skadet. Det kunne gått langt verre. Det var mye folk på stedet, og kaotisk da politiet kom frem, sier Metlied.

Skyting utenfor konsert

Det var en mann i 20-årene ble skutt i beinet av en jevnaldrende mann utenfor Eventhallen på Bryn i Oslo natt til søndag.

Politiet fikk meldingen om skytingen klokken 1.26 og bevæpnet seg da de rykket ut. Da politiet kom til stedet, hadde den mistenkte mannen forlatt stedet. En ordensvakt hadde tatt kontroll over en pistol.

BEKLAGET: Rapperen beklaget overfor fansen i sosiale medier. Skjermdump: Instagram

Politiet påtraff den mistenkte mannen på en bensinstasjon i nærheten. Før politiet kom til stedet, gikk flere vektere sammen og anholdt mannen.

Han var sammen med fire andre personer. Disse fire er ikke mistenkt i saken, men ble anholdt av politiet for avhør. Både den mistenkte og skuddofferet er nordmenn.

– Dette er så vidt jeg vet norske menn i begynnelsen av 20-årene, sier Metlied.

Beklaget til fansen

Skytingen fant sted utenfor Eventhallen i Oslo, hvor den britiske rapperen Geko holdt konsert.

På Instagram beklaget rapperen til fansen.

«Det ble skutt under showet mitt. Beklager til alle som kom for å se meg, og jeg håper alle som ble truffet, er ok. Elsker dere alle»​, skrev Geko.

Politiet vil ikke gå ut med hvor mange skudd som ble avfyrt. Saken etterforskes som drapsforsøk, men politiet har ikke ferdigstilt siktelsen.

– Vi ønsker fremdeles å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe., avslutter Metlied.