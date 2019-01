Nå er det vinn eller forsvinn for håndballguttene. Etter tapet for Danmark, så tåler man ikke et eneste tap i hovedrunden dersom de skal ha håp om semifinale.

Og det starter mot Egypt i kveld.

Det er en kamp som må vinnes, men samtidig en kamp der Christian Berge må ha to tanker i hodet samtidig.

For Egypt er en motstander Norge normalt sett slår greit. Da er det en mye viktigere kamp som venter mandag kveld.

Da står Sverige på motsatt banehalvdel.

Så Berge skal være en balansekunstner i Egypt-kampen. For samtidig som kampen må vinnes, så skal flest mulig spillere spares mest mulig inn mot neste kamp.

Sverige på sin side har en hviledag inn mot morgendagens kamp, som er helt avgjørende for om Norge har mulighet for å ta seg til semifinale i VM.

Det blir fjerde gang Norge møter Egypt i VM. Samtlige er endt med norsk seier.

Den første gangen Egypt var motstander var i den siste gruppekampen under VM i Tunisia i 2005. Situasjonen var enkel. Vinneren av den kampen ville gå videre til hovedrunden.

All verdens konspirasjonsteorier ble lansert før kampen. Da, som nå, var egyptiske Hassan Moustafa enerådende president i Det internasjonale håndballforbundet.

Det ble meldt at han ville ta turen til Sousse for å overvære kampen, og ryktene gikk på at han også hadde hatt et ord med i laget når det gjaldt dommere til kampen.

De unge franskmennene Gilles Bord og Olivier Buy ble satt opp på kampen, og dømte rett og slett strålende. Selv med Moustafa sittende på ærestribunen i kamelhårsfrakken sin.

Norge vant kampen 24-19 og sendte Egypt ut av VM.

På høyrebacken til Egypt var det en unggutt med navn Ahmed El Ahmar.

Han scoret to mål i den kampen. To år senere møttes Norge og Egypt i President's cup. Da ble det en ny norsk seier. Denne gangen med 27-18.

I 2009 var det gruppekamp man møttes i, og denne gangen ble det 30-20-seier.

Når lagene nå møtes for fjerde gang, så er det fortsatt med El Ahmar på høyrebacken til Egypt. Så han håper på endelig å få seg en seier over Norge, i det som trolig er hans femte og siste VM-kamp mot dem.

I papirene som det egyptiske forbundet har sendt inn til VM, så står det at 34-åringen har spilt 698 landskamper før VM. Det tror jeg er veldig langt unna sannheten. Men at det er en rutinert kar, det er det ingen tvil om.

Og det er en håndballspiller som kan være veldig gøy å se på. Han har en underarm og et kringleskudd (ligger seg over motsatt vei av skuddarmen) som kan krydre og gjøre det underholdende.

Men denne gangen håper jeg virkelig at vi får se mye av benken til Norge. Og at de slipper å bruke for mye krefter for å vinne.