Vålerenga vant dramatisk skjebnekamp

– Hvor mye tror du dette tapet vil bety i toppkampen?

– Det er jo fortsatt ganske mange kamper igjen, men Vålerenga og Stavanger er gode lag. Så det blir tøft å ta igjen begge to. Men vi får bare prøve å glemme det, og se fremover, avslutter Storhamar-kapteinen.

Vålerenga-trener Roy Johansen kunne derimot glede seg over tre meget viktige poeng.

– Det var en flott ramme rundt kampen, og vi er selvfølgelig strålende fornøyd med å vinne. Å slå Storhamar er noe av det deiligste, vi kan ikke legge skjul på det. Samtidig visste vi hvor viktig den kampen her kom til å bli. Nå er vi i posisjon til å ta en av de to første plassene i serien, og få et godt utgangspunkt foran sluttspillet, sier Johansen til TV 2.

Irving snudde kampen

Christian Larrivée åpnet miodtperioden med en gigantisk mulighet alene med Steffen Søberg, men Vålerenga-keeperen stengte slusene.

Et lengre opphold etter trøbbel med kuben var muligens en taktisk genistrek av Storhamar, for i droppen rett etter pausen ladet Aaron Irving kanonen i overtall, og reduserte for vertene.

Etter en tur i utvisningsboksen prøvde Larrivée seg på ny mot Sørberg, men heller ikke denne gangen klarte han å overliste Vålerengas stødige sisteskanse.

Men med drøyt syv minutter igjen av midtperioden ble Vålerenga tildelt lagstraff for seks mann på isen, og nok en gang utnyttet vertene overtallet til det fulle. Irving utlignet til 2-2 med sitt andre for kvelden, og hadde plutselig snudd kampen for Storhamar på egenhånd.

Svarte kontant

Det varte imidlertid ikke lenge. Med et rapt skudd, som kun såvidt var innenfor, sendte ligaen toppscorer Tobias Lindström Vålerenga tilbake i føringen. Svenskens 33. mål denne sesongen.

Det virket nesten som om Storhamar hadde forlatt isen noen minutter før midtperioden var over, for bare et par minutter senere satt 4-2 i nettet. Denne gangen var unggutten Colin Spaberg Olsen sist på pucken, og noterte hans tredje mål mot Storhamar denne sesongen.

– Jeg velger de tre målene over alle de andre. Vi elsker å slå dem, og hater å tape. Så det her var deilig. Vi har en bra moral i laget nå. Det er kult å komme på trening, og alle har fullt fokus på hver økt. Vi må tørre å si at vi skal vinne gull i år. Jeg går for å vinne i alle fall, sier Spaberg Olsen til TV 2 med et smil.

De tilreisende fra Klanen var rimelig fornøyd med at de hadde tatt turen til Hamar denne iskalde januarkvelden. For Vålerenga vinner det meget viktige oppgjøret 4-2, og jakter deres første seriegull siden 2014.