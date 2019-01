Tottenham seiret etter overtidsdrama

Fulham skapte enda mer. To minutter senere la Babel inn til Andre Schurrle som banket til på hel volley fra kort avstand. Lloris vartet opp med en mesterlig redning, men ballen endte hos Mitrovic som headet ballen i mål. Serberen var imidlertid i offside og scoringen ble annullert.

Fulham var flere ganger frempå og skapte problemer på tampen av omgangen. Ranieris menn ledet fortjent 1-0 til pause.

Tottenham utlignet

I andreomgang slo Tottenham tilbake. Seks minutter ut i omgangen slo Christian Eriksen et perfekt innlegg til Dele Alli som headet ballen i mål fra kloss hold. 1-1 og kamp igjen på Craven Cottage.

Tottenham tok mer over spillet i London-derbyet. Etter rundt en time spilt fikk Danny Rose sjansen til å sende Spurs i ledelsen. Skuddet gikk via Denis Odoi og i tverrliggeren.

Etter 72 minutter kokte det over for Mitrovic og Sánchez. Begge kamphanene hadde ved flere anledninger hakket på hverandre, og i denne situasjonen dro de hverandre ned i bakken. Begge ble straffet med gult kort.

SKADET: Dele Alli måtte ut med hamstringskade i oppgjøret mot Fulham. Foto: Frank Augstein

Fernando Llorente fikk den store sjansen til å bli helten igjen for Tottenham. Med ti minutt igjen slo Eriksen et frispark inn i feltet. Ballen skled av hodet til spanjolen og like utenfor mål. Til Llorente og Tottenham-fansens store fortvilelse.

Minuttet senere skjedde det som Tottenham-fansen fryktet. Dele Alli jaget en ball ut mot sidelinjen og i forsøket på å nå ballen holdt 22-åringen seg til hamstringen og måtte legge seg ned utenfor banen. Engelskmannen klarte ikke å komme seg på beina igjen og ble byttet ut. Alli så tydelig preget ut på benken etter byttet.

På overtid svingte innbytter Nkoudou ballen inn i feltet der Harry Winks headet ballen i mål i siste minutt av overtiden. Dermed vant Tottenham 2-1 på Craven Cottage.