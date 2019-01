Den kreative ungareren Richard Rapport spilte raskt i åpningen, men hans posisjon var alt annet enn lovende. Carlsen fant i sitt trekk 14 en spennende ny ide, og herfra og inn leverte han et praktfullt parti.

Magnus Carlsen var utvilsomt sulten på seier i dag, og møtte Rapports sicilianske åpning offensivt med en åpen variant. Carlsen brukte deretter en del tid på å finne riktig plan videre, men etter å ha stengt av svarts aktive muligheter i midtspillet så det svært lovende ut.

Angrepsspilleren Rapport ble tydelig utålmodig, og i trekk 23 valgte han å åpne stillingen.

Carlsens brikker harmonerte bedre, og med sitt fantastiske trekk 25.e5 oppnådde Carlsen stor fordel. For det menneskelige øye var det langt fra klart at Carlsens stilling var så overlegen som computerne mente.

Etter pinlig nøyaktig spill fra Carlsen måtte Rapport imidlertid innse at overmakten ble for stor.

Et ekstremt overbevisende angrepsparti fra Magnus Carlsen, som i skrivende stund leder turneringen sammen med Vishy Anand. De to møtes for øvrig på onsdag, da med Carlsen som hvit.

I morgen er det fridag i Tata Steel Masters.

Niende runde følger du på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo tirsdag fra kl. 13.25. Carlsen spiller da svart mot amerikanske Samuel Shankland.

Shankland har hatt stor fremgang det siste året, og blir en spennende motstander for vår gulljaktende verdensmester. Programleder Fin Gnatt har med seg Jon Ludvig Hammer og Hans Olav Lahlum som eksperter i studio. Gjest blir sjakkpresident Morten L. Madsen.