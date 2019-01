Det var sist mandag at Norges Skiforbund sendte ut en pressemelding om bruken av medisiner til to løpere på juniorlandslaget. Det var bruk i forbindelse med hormonbehandling knyttet til vekstforstyrrelser.

Det dreier seg om Helene Marie Fossesholm og Kristine Stavås Skistad.

Fossesholm hadde brukt et preparat som står på det internasjonale antidopingbyrået, WADAs forbundsliste. Hun hadde godkjenning for denne behandlingen.

Følte seg presset

Stavås Skistad har aldri brukt medisiner som står på WADAs forbundsliste. TV 2 vet at familien følte seg presset til at denne private informasjonen skulle legges fram. Og den ferske juniorverdensmesteren er ikke nådig:

– Det er helt tragisk, jeg vet at jeg jeg ikke har gjort noe galt, jeg har ikke brukt noe som er ulovlig. Det var som å gå på p-piller. Det er trist at dette skal fortelles, sier Kristine Stavås Skistad til TV 2.

Beklagelig

Landslagstrener Monika Kørra vil helst ikke snakke om dette temaet på det som skal være en gledens dag:

– Jeg hadde helst sett at vi hadde unngått dette og det er beklagelig at løperne må bruke energi på en slik sak. Men jeg er imponert over hvordan både Helene og Kristine har håndtert dette. De har klart å konsentrere seg om det som er viktig: junior-VM her i Lahti. Gull til Kristine og semfinale på Helene, på hennes svakeste distanse, sier sitt.

JUNIORVERDENSMESTER: Her er beviset på sprintgullet søndag. Foto: Norges Skiforbund

VM for voksne

– Og er din jobb er nå gjort og du kan bare sende Krstine Stavås Skistad videre til VM for voksne i Seefeld?

– Hehe, ja, jeg regner med at hun skal dit etter dette. Hun overbeviste stort her. Hun var kald og taktisk god, virkelig godt jobbet.

– Junior-VM har vært ditt uttalte hovedmål denne sesongen, Kristine, nå er det nådd, men det kommer altså et VM i Seefeld i februar?

– Klart det hadde vært spennende og der tror jeg ikke det er så krevende løype der og det passer jo meg bra, jeg tar det som en bonus om jeg får være med der.

– Gull i junior-VM hva betyr det for deg?

– Det er jo det jeg har trent for en god stund så det er selvsagt fantastisk moro. Det er stort!.