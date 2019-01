Tidligere denne uken ble det varslet at helgen ville by på et kuldesjokk.

Slik gikk det ikke, og gjennom helgen har temperaturen holdt seg relativt stabil.

I Oslo-området har ikke kvikksølvet i termometeret sunket under 10 minusgrader på dagtid. I Nord-Norge var det varslet en kald helg med helt og ned mot 25 minusgrader på de kaldeste stedene i indre strøk.

Heller ikke dette slo til, men det er ingen grunn til å bli for komfortabel av den grunn.

– Det ser ut som det har snudd i helgen, og at det ikke ble like kaldt som vi trodde. Men prognosene viser likevel at kulda kommer, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Frode Håvik, til TV 2.

Han forteller at selv om det ble noe mildere vær enn meteorologene trodde denne helgen, så forventer de at kuldesjokket kun er forskjøvet til neste helg.

– Dette er starten på kuldeperioden som er varslet. Det ligger et lavtrykk som kommer innover Nordsjøen på tirsdag. Dette vil ta med seg noe nedbør til Sørlandet og Vestlandet. Deretter kan det se ut som det blir kaldere neste helg, sier Håvik.

Nedbør enkelte steder

Det er også muligheter for nedbør på Østlandet, men her er meteorologen mer usikker.

– Det er sannsynlig at det også kommer noe på Østlandet, men spørsmålet er hvor langt dette lavtrykket trekker østover, sier Håvik.

Det var minusgrader i hele landet søndag, med unntak av helt ytre kyststrøk fra Agder til Stadt, der temperaturen lå like over null grader.

Aller kaldest har det vært i indre strøk i Nord-Norge. I Kautokeino har gradestokken krøpet helt ned til 36 minusgrader.

StormGeo: – Været snudd på hodet Energimeteorologen hos StormGeo ser på været langt frem i tid. Vakthavende Roar Teigen forteller at deres siste prognose fredag tyder på at det vil være uvanlig kaldt i Norge helt frem til mars.

– Det kan selvfølgelig komme noen kortere perioder med mildere vær, men våre prognoser tyder på at det sett under ett skal holde seg tørt og kaldt ut februar. Når vi kommer til mars er det mer usikkert, sier Teigen.

Han mener at vinterværet ser ut til å bli snudd helt på hodet.

– Normalen er at det kommer lavtrykk inn mot oss og at dette varer over lengre perioder. Nå ligger det an til at dette blir snudd på hodet. Nå kan det bli kortere perioder med lavtrykk og lengre perioder med høytrykk, sier Teigen.

Rekord-dyr strøm

Dette kommer samtidig som kurven på strømprisen virkelig begynner å bli bratt.

Hovedårsaken til de høye prisene er den uvanlig tørre sommeren. Den snøfattige vinteren så langt, bærer dessuten bud om at strømprisene vil holde seg relativt høye ut over våren – og resten av 2019.

Eksperter mener vi kanskje må tilbake til kuldevinteren i 2010 for å finne en vinter med lignende priser over lengre tid.

60 prosent av årets strømforbruk skjer fra november til mars i Norge, skriver Dinside.no.

Januar er normalt den måneden vi bruker aller mest strøm, viser tall fra Statsnett.

Fredag i forrige uke nådde prisen 55,8 øre per kilowatt-time (kWh), ifølge de offisielle tallene fra Nord Pool. Det er denne prisen strømleverandørene beregner sin spotpris ut fra.