Like før to av langrennssportens største talenter satte kursen mot Lahti og junior-VM, valgte Norges Skiforbund å gå ut med en pressemelding som skapte unødvendig mye rom for spekulasjon.

Denne pressemeldingen skulle selvsagt aldri vært publisert, men langrennsledelsen følte likevel seg presset til å ta livet av ryktene som hadde vært kjent i miljøet i lengre tid.

Dette forteller på den ene siden om et langrennsmiljø preget av rykter og misunnelse. Samtidig forteller det om en dopingkamp som har sporet fullstendig av. Det er jukserne som skal tas. Ikke barn som av en eller annen grunn trenger medisiner for å fungere normalt.

Midt i dette havnet Kristine Stavås Skistad og hennes lagvenninne Helene Marie Fossesholm. Sistnevnte leverte også en god sprint i dag, og er åpenbart god nok til å kjempe om medaljer på de lengre distansene. Der Helene Marie Fossesholm tilfeldigvis har brukt medisiner som har krevd medisinsk fritak, var ikke dette tilfellet for Skistad. En kan lure på hvorfor hun i det hele tatt var nevnt i pressemeldingen. Private helseopplysninger har ikke folk flest verken behov for eller rett til å vite. Jeg håper virkelig vi unngår tilsvarende saker i fremtiden.

Derfor er dagens gull desto mer imponerende. Det forteller oss at Kristine Stavås Skistad er en utøver for de store anledningene. Hun vinner ikke prologen. Hun vinner heller ikke semifinalen, og får kortere pause før finalen enn flere av konkurrentene. Likevel vinner hun gullet, lekende lett, akkurat som hun tidvis lekte med verdenseliten i den knalltøffe løypa under verdenscupen på Lillehammer.

Kristine Stavås Skistad skal selvsagt til VM. Maiken Caspersen Falla har som regjerende verdensmester friplass i Seefeld. Det betyr at Norge har fire sprintplasser til overs, og én av disse bør Skistad få allerede nå. For der Norges Skiforbund på ingen måte bidro til arbeidsro inn mot sesongens hovedmål, bør de gjøre opp for dette nå.

Gi Stavås Skistad VM-billetten allerede i dag, og la henne forberede seg som hun vil. Det har hun så til de grader fortjent!