19-åringen fra Konnerud var nest raskest i prologen i Lahti, og i utslagsrundene fortsatte hun å imponere.

I semifinalen ble hun riktignok slått av polske Monika Skinder, men i finalen var rollene byttet om. Der trakk Skistad det lengste strået og tok gullet.

Skinder ble nummer to, mens bronsen gikk til det finske hjemmehåpet Anita Korva.

Skistad tok sølv på sprinten i junior-VM i sveitsiske Goms for ett år siden.

19-åringen kan få sin debut i senior-VM neste måned. Stortalentet er høyaktuell for å gå fristilssprinten i Seefeld.

Tidligere i vinter har stortalentet vist at hun kan matche verdens beste kvinnelige sprintere. Under den nasjonale åpningen på Beitostølen hadde hun bare Maiken Caspersen Falla foran seg på den endelige resultatlista, og like etter ble hun nummer fem i verdenscupsprinten på Lillehammer.

Den uredde 19-åringen har gjort det klart at hun ikke frykter noen, og at hun mer enn gjerne stiller til start i Seefeld-VM dersom hun får sjansen.

Helene Marie Fossesholm og Kristin Austgulen Fosnæs ble begge slått ut i semifinalen i Lahti søndag.

I mennenes sprintfinale ble det sølv til Ansgar Evensen og bronse til Haakon Skaanes. De norske medaljevinneren kunne lite gjøre med den russiske verdensmesteren Alexander Terentev.

Også Aron Åkre Rysstad sikret seg finaleplass og endte til slutt som nummer seks.

