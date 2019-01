Trond Sollied er ferdig som trener i Lokeren, melder flere belgiske medier søndag.

Nyheten kommer kun litt over to måneder etter at Sollied ble presentert som Lokeren-trener. Det var første trenerjobb på fem år for den rutinerte nordmannen.



59-åringen fikk ti kamper for den belgiske klubben. Der ble det kun to serie under nordmannens ledelse. Et uavgjort og syv tap var fasiten på resten av kampene.

Gårsdagens 1-4-tap for Eupen ble Sollieds siste kamp som trener for klubben.

Lokeren ligger sist i den øverste divisjonen i Belgia.

Glen De Boeck tar over trenerrollen fra mandag.