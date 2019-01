De største skandalene, viktigste seirene og Twitter-meldingene

For to år siden kom sjokkbeskjeden. Til tross for at meningsmålingene viste at utfallet kom til å bli annerledes, vant Donald Trump presidentvalget i USA og med det ble den styrtrike businessmannen verdens mektigste mann.

Når ekspertene oppsummerer de viktigste seirene for Trump, er det skattereformen, møtet med Nord-Koreas leder og valget av høyesterettsdommerne som nevnes.

– Det beste øyeblikket for Trump er at han fikk valgt inn sine konservative høyesterettsdommere. Resultatet gjorde at han fikk tippet politikken over i en konservativ ideologi. En politisk seier som kan påvirke politikken til USA lenge etter han er ferdig som president, sier Thor Steinhovden, USA-kommentator, forfatter og kommunikasjonsjef i tankesmien Agenda, til TV 2.

Steinhovden får støtte av USA-ekspert Eirik Bergesen.

– At han fikk valgt to konservative høyesterettsdommere, skattereformen og stabilisert økonomien er noen av seierene hans. Dette bidrar til at han fortsatt er så populær i USA, sier Bergesen til TV 2.

– I tillegg er det den laveste arbeidsledigheten i USA på 100 år. Mange sier at dette er fra Obama sin tid, men jo lengre det holder seg, jo mer kan Trump ta æren for den lave arbeidsledigheten, forteller Bergesen videre.

KOMPISER: 12. juni 2018 skjedde det historiske. Trump møtte Kim Jong-Un som han for et drøyt år siden kalte «Rocket Man» Foto: Evan Vucci/AP

Møte med «Rocket man»

Ekspertene er samstemte når de skal oppsummere den største utenriksseieren for Trump.

I 2017 var Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i munnhuggeri. Trump kalte Jong-un for «Rocket man», mens Jong-un gikk så langt å hevde at Trump var «sinnsforvirret». Drøyt et år senere lagde de historie da de møttes i Singapore. Møtet er Trumps stolteste øyeblikk, hevder ekspertene.

– Møtet med Kim Jong-Un er betydelig for historiebøkene. Det var et veldig historisk møte, og et godt eksempel på utenrikspolitikken til Trump. Det handler ikke nødvendigvis om verdiene, men enkeltsaker og personlig forhold til ledere, sier Henrik Heldahl, kommentator i Amerikanskpolitikk.no

– Gjennombruddet for Trump var møtet med Kim Jong-un. Det var veldig stort for ham. Det viste også at han fikk til ting med sin utradisjonelle tilnærming som president, forteller Steinhovden.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2017

– Gjorde USA til en skam

Ifølge ekspertene er det også flere skandaler å ta av. Pressekonferansen etter å ha møtt Russlands president Vladimir Putin blir betegnet som det mest pinlige øyeblikket for Trump.